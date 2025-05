Si è spento all’età di 66 anni Domenico Gigi Canu, storico fondatore dei Planet Funk: sui social l’ultimo saluto della band.

Il mondo musicale ha perso uno dei suoi protagonisti più carismatici e talentuosi. Domenico Gigi Canu, chitarrista e fondatore dei Planet Funk, è venuto a mancare all’età di 66 anni. La triste notizia è stata divulgata dalla band tramite un comunicato ufficiale sui propri canali social, lasciando fan e colleghi in stato di profondo cordoglio.

L’addio sui social e le cause della scomparsa

A condividere con il pubblico la notizia della triste scomparsa sono stati proprio i Planet Funk, band di cui Canu è stato fondatore, tramite un post condiviso sulla loro pagina Instagram. “È con grande dolore che comunichiamo la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi all’età di 66 anni. Informazioni sulle esequie verranno comunicate appena possibile.” – si legge nella didascalia.

Nel post non sono specificate le cause della morte di Domenico Gigi Canu, ma secondo quanto riportato da Il Mattino il chitarrista era malato da tempo e aveva un cancro al colon. Nel 20218 era scomparso Sergio Della Monica, altro fondatore della band.

Domenico Gigi Canu: un’eredità indimenticabile

Domenico Gigi Canu non sarà ricordato solo per la sua battaglia contro il cancro ma anche per il suo straordinario contributo al mondo della musica elettronica. Come membro fondatore dei Planet Funk, Canu ha aiutato a plasmare il suono della musica dance a livello internazionale.

Chitarra e tastiera – www.notiziemusica.it

Con hit come ‘Chase the Sun’ e ‘Inside All the People’, i Planet Funk hanno conquistato le classifiche e i cuori degli appassionati di musica in tutto il mondo. L’eredità di Canu come musicista e innovatore resterà una pietra miliare nella storia della musica elettronica, influenzando artisti e fan per generazioni a venire.