Elisa: annunciato concerto a San Siro nel 2025

Elisa ha annunciato che tornerà ad esibirsi dal vivo nel 2025 con un concerto allo Stadio San Siro di Milano.

A dicembre, Elisa aveva comunicato al pubblico l’intenzione di prendersi un periodo di riposo, dopo gli eventi già in programma per Natale e Capodanno. Adesso la cantante ha sorpreso i suoi fan con un annuncio speciale: il 18 giugno 2025 tornerà ad esibirsi dal vivo con un concerto allo Stadio San Siro di Milano.

Elisa: l’annuncio sui social

Un post sui canali social della cantante ha rotto il silenzio: “STADIO SAN SIRO. 18 GIUGNO 2025, tra 1 anno esatto“. Con queste parole, Elisa ha annunciato il suo ritorno live, scegliendo una delle location più iconiche del panorama musicale italiano, lo Stadio San Siro di Milano. Questo evento segna un momento importante nella sua carriera, offrendo ai fan l’opportunità di viverla in una delle sue performance dal vivo, intensamente attese.

La carriera di Elisa, segnata da successi nazionali e internazionali, incontri artistici significativi e riconoscimenti importanti, si arricchisce quindi di un nuovo capitolo, sotto i riflettori di San Siro. Questo concerto non rappresenta solo un’ulteriore conferma del suo talento e della sua capacità di emozionare il pubblico, ma anche un’occasione di crescita e confronto con le sfide che ogni grande stadio porta con sé.

Tutte le informazioni sui biglietti

La vendita dei biglietti per questo evento tanto atteso è organizzata in modo da privilegiare i membri più fedeli del suo pubblico. Il presale per i membri del fan club avrà inizio il 19 giugno alle 14.00, permettendo loro di assicurarsi un posto in anteprima.

Il giorno seguente, ovvero il 20 giugno sempre alle 14.00, le prevendite saranno aperte a tutti attraverso Ticketone e i punti vendita abituali, dando la possibilità a chiunque di partecipare a questo ritorno scenico.