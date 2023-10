Ed Sheeran torna in concerto in Italia nell’estate 2024: la data e i biglietti del live del cantautore al Lucca Summer Festival.

Grande notizia per gli appassionati di musica internazionale, e soprattutto per i fan di Ed Sheeran. Il cantautore di Halifax è pronto a tornare a esibirsi in Italia durante la prossima estate. Dopo i concerti del 2019, l’artista porterà anche nel nostro paese il nuovo + – = ÷ x Tour (The Mathematics Tour), con un’unica data, per il momento.

Sheeran si esibirà all’interno di uno dei più importanti festival estivi italiani, in una delle location più piacevoli e importanti nel nostro paese: il Lucca Summer Festival. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo concerto del cantautore britannico.

Ed Sheeran live in Italia nel 2024: data e biglietti

Il conto alla rovescia può cominciare per tutti i fan di Ed Sheeran. L’artista di Halifax è pronto a portare la musica del suo nuovo album, ma anche dei precedenti, davanti all’Area Mura Storiche di Lucca, per un concerto italiano davvero indimenticabile.

Ed Sheeran

La data da segnare sul calendario è il prossimo 8 giugno 2024, la prima della nuova edizione del Lucca Summer Festival. Un nuovo grande colpo per gli organizzatori, che si sono già assicurati all’interno del cartellone anche un altro big della musica britannica come il leggendario Rod Stewart.

I biglietti per questo grande appuntamento sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dal 20 ottobre.

Ed Sheeran in concerto in Italia: la scaletta

Artista leggendario, da 56 milioni di album venduti in tutto il mondo, vincitore di quattro Grammy e di 7 Brit Award, Ed Sheeran sarà dunque uno dei grandi protagonisti della musica internazionale in Italia la prossima estate.

Non sappiamo ancora quale sarà la scaletta dei suoi prossimi concerti, ma potrebbe essere simile a quella presentata durante le prime date del suo nuovo tour, partito già nel 2023:

– Tides

– Blow

– I’m a Mess

– Shivers

– The A Team

– Castle on the Hill

– 2step

– Tenerife Sea

– First Times

– Visiting Hours

– Own It / Peru / Beautiful People / I Don’t Care

– Overpass Graffiti

– Galway Girl

– Thinking Out Loud

– The Joker and the Queen

– Perfect

– Bloodstream

– Afterglow

– Shape of You

– Bad Habits

– You Need Me, I Don’t Need You

