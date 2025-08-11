Coma_Cose: date e scaletta del tour autunnale 2025

Dopo un tour estivo ricco di concerti, i Coma_Cose si preparano per il tour autunnale 2025: scopriamo le date e la scaletta delle canzoni.
Per i Coma_Cose il 2025 è stato un anno ricco di successi. Dopo il successo del loro tour estivo che si concluderà il 22 agosto, il duo comporto da Fausto Lima e California è già pronto per la tournée autunnale nei palazzetti italiani. Scopriamo quali sono le date in programma e la scaletta delle canzoni che porteranno sul palco.
Coma_Cose: le date del tour autunnale 2025
Dopo un tour estivo che li ha visti esibirsi sui palchi delle principali città italiane, per la tournée autunnale i Coma_Cose hanno previsto due sole date in importanti palazzetti come l’Unipol Forum di Milano e il Palazzo dello Sport di Roma. Le location scelte rispecchiano la volontà del gruppo di offrire spettacoli suggestivi e coinvolgenti, capaci di creare un’intima connessione con il pubblico.
Ecco tutte le date in programma del tour autunnale 2025 dei Coma_Cose:
- 27.10.25 – MILANO, Unipol Forum
- 30.10.25 – ROMA, Palazzo dello Sport
La scaletta delle canzoni
I Coma_Cose hanno preparato una scaletta che promette di essere un vero e proprio viaggio attraverso la loro carriera musicale, mischiando i brani che hanno costruito il loro successo a nuove esplorazioni sonore.
Canzoni come “Jugoslavia” e “Beach Boys Distorti” saranno solo alcune delle fermate di questo viaggio musicale. L’esperienza del live si arricchisce ulteriormente con la presenza di brani come “La canzone dei lupi”, “French Fries” e “Zombie al Carrefour”, garantendo una serata ricca di emozioni e musica di qualità. Ecco la scaletta completa delle canzoni:
- Jugoslavia
- Deserto
- Beach Boys Distorti
- Granata
- Calma Workout
- Chiamami
- Transistor
- Anima Lattina
- La canzone dei lupi
- French Fries
- Napster
- Novantasei
- Odio I Motori
- Fiamme negli occhi
- Giorni Opachi
- Mancarsi
- La Resistenza
- Mariachidi
- Foschia
- Zombie al Carrefour
- Nudo integrale
- Pakistan
- L’addio