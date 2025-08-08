Elisa, tour 2025 nei palazzetti: le date e la scaletta delle canzoni

Vi sveliamo tutti i dettagli sul tour 2025 di Elisa nei Palasport italiani: dalle date in programma alla scaletta delle canzoni.

Il panorama musicale italiano si prepara a vivere un evento che sarà ricordato come uno dei momenti più attesi e suggestivi del 2025. Elisa è pronta a tornare nei palazzetti italiani con un tour 2025 che promette di essere un viaggio indimenticabile attraverso la musica e le emozioni. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle date e sulla scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

Elisa: le date del tour 2025

Dopo il live allo Stadio San Siro del 18 giugno, quest’autunno Elisa è pronta a tornare dai suoi fan con un tour 2025 ricco di concerti. Le date spaziano da Mantova a Torino, passando per Milano, Bari, Eboli, Firenze, Bologna e Roma, garantendo così a tutti i suoi fan di partecipare a questo straordinario viaggio musicale. Ecco tutte le tappe in programma:

08 novembre – Mantova, Pala Unical

– Mantova, 10 novembre – Milano, Unipol Forum

– Milano, 17 novembre – Bari, Pala Florio

– Bari, 18 novembre – Eboli, Pala Sele

– Eboli, 20 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

– Firenze, 22 novembre – Bologna, Unipol Arena

– Bologna, 25 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

– Roma, 28 novembre – Torino, Inalpi Arena

La scaletta delle canzoni

Da questi concerti è lecito attendersi una selezione dei suoi maggiori successi, un mix perfetto tra brani che hanno segnato la sua carriera e le ultime hit. Ecco la scaletta delle canzoni: