Vai al contenuto

Elisa, tour 2025 nei palazzetti: le date e la scaletta delle canzoni

Elisa Toffoli

Vi sveliamo tutti i dettagli sul tour 2025 di Elisa nei Palasport italiani: dalle date in programma alla scaletta delle canzoni.

Il panorama musicale italiano si prepara a vivere un evento che sarà ricordato come uno dei momenti più attesi e suggestivi del 2025. Elisa è pronta a tornare nei palazzetti italiani con un tour 2025 che promette di essere un viaggio indimenticabile attraverso la musica e le emozioni. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle date e sulla scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

Elisa: le date del tour 2025

Dopo il live allo Stadio San Siro del 18 giugno, quest’autunno Elisa è pronta a tornare dai suoi fan con un tour 2025 ricco di concerti. Le date spaziano da Mantova a Torino, passando per Milano, Bari, Eboli, Firenze, Bologna e Roma, garantendo così a tutti i suoi fan di partecipare a questo straordinario viaggio musicale. Ecco tutte le tappe in programma:

  • 08 novembre – Mantova, Pala Unical
  • 10 novembre – Milano, Unipol Forum
  • 17 novembre – Bari, Pala Florio
  • 18 novembre – Eboli, Pala Sele
  • 20 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 22 novembre – Bologna, Unipol Arena
  • 25 novembre – Roma, Palazzo dello Sport
  • 28 novembre – Torino, Inalpi Arena
Elisa Toffoli
Elisa Toffoli

La scaletta delle canzoni

Da questi concerti è lecito attendersi una selezione dei suoi maggiori successi, un mix perfetto tra brani che hanno segnato la sua carriera e le ultime hit. Ecco la scaletta delle canzoni:

  • Dancing
  • Promettimi
  • Anche fragile
  • Una poesia anche per te
  • Labyrinth
  • Qualcosa che non c’è
  • No Hero
  • L’anima vola
  • Seta
  • Palla al centro
  • Dardust
  • Intro / Sunset on M.
  • Fantasia Sulle Stagioni
  • Nuvole in fiore
  • Lucciole
  • Sublime
  • Sturm II – Ecstasy
  • Outro / Rückenfigur
  • Ancora qui (per Ennio Morricone)
  • Eppure sentire (un senso di te)
  • O forse sei tu
  • Se piovesse il tuo nome
  • Luce (Tramonti a nord est)
  • Stay
  • Together
  • The Best
  • Gli ostacoli del cuore

Riproduzione riservata © 2025 - NM

Concerti lazio Lombardia

ultimo aggiornamento: 10 Giugno 2025 15:45

“Pronto come va” dei The Kolors: testo e significato della canzone