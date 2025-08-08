Elisa, tour 2025 nei palazzetti: le date e la scaletta delle canzoni

Vi sveliamo tutti i dettagli sul tour 2025 di Elisa nei Palasport italiani: dalle date in programma alla scaletta delle canzoni.
Il panorama musicale italiano si prepara a vivere un evento che sarà ricordato come uno dei momenti più attesi e suggestivi del 2025. Elisa è pronta a tornare nei palazzetti italiani con un tour 2025 che promette di essere un viaggio indimenticabile attraverso la musica e le emozioni. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle date e sulla scaletta delle canzoni che porterà sul palco!
Elisa: le date del tour 2025
Dopo il live allo Stadio San Siro del 18 giugno, quest’autunno Elisa è pronta a tornare dai suoi fan con un tour 2025 ricco di concerti. Le date spaziano da Mantova a Torino, passando per Milano, Bari, Eboli, Firenze, Bologna e Roma, garantendo così a tutti i suoi fan di partecipare a questo straordinario viaggio musicale. Ecco tutte le tappe in programma:
- 08 novembre – Mantova, Pala Unical
- 10 novembre – Milano, Unipol Forum
- 17 novembre – Bari, Pala Florio
- 18 novembre – Eboli, Pala Sele
- 20 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 22 novembre – Bologna, Unipol Arena
- 25 novembre – Roma, Palazzo dello Sport
- 28 novembre – Torino, Inalpi Arena
La scaletta delle canzoni
Da questi concerti è lecito attendersi una selezione dei suoi maggiori successi, un mix perfetto tra brani che hanno segnato la sua carriera e le ultime hit. Ecco la scaletta delle canzoni:
- Dancing
- Promettimi
- Anche fragile
- Una poesia anche per te
- Labyrinth
- Qualcosa che non c’è
- No Hero
- L’anima vola
- Seta
- Palla al centro
- Dardust
- Intro / Sunset on M.
- Fantasia Sulle Stagioni
- Nuvole in fiore
- Lucciole
- Sublime
- Sturm II – Ecstasy
- Outro / Rückenfigur
- Ancora qui (per Ennio Morricone)
- Eppure sentire (un senso di te)
- O forse sei tu
- Se piovesse il tuo nome
- Luce (Tramonti a nord est)
- Stay
- Together
- The Best
- Gli ostacoli del cuore