Marco Mengoni: date e scaletta del tour autunnale 2025

L’autunno sarà una stagione ricca di appuntamenti musicali che vedrà protagonista uno degli artisti più amati del panorama italiano: Marco Mengoni. Nei mesi autunnali il cantante porterà la sua musica in giro per l’Europa con un tour 2025 promette di regalare un’esperienza indimenticabile ai suoi fan. Scopriamo tutte le date e la scaletta delle canzoni che porterà sul palco.
Marco Mengoni: le date del tour autunnale 2025
Il “Marco Mengoni: Live in Europe 2025” non si ferma ai confini nazionali. Dopo il grande successo in Italia, il tour continuerà in tutta Europa, toccando importanti città come Ginevra, Stoccarda, Düsseldorf, Zurigo, Francoforte, Monaco di Baviera, Bruxelles, Utrecht, Parigi, Esch-sur-Alzette, Londra e Madrid.
Questo itinerario conferma il grande apprezzamento che Marco Mengoni riceve anche fuori dall’Italia, consolidando la sua posizione di artista di fama internazionale. Ecco tutte le date in programma:
- 8 ottobre – Torino, Inalpi Arena
- 12 ottobre – Milano, Unipol Forum
- 21 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena
- 22 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena
- 24 ottobre – Bologna, Unipol Arena
- 28 ottobre – Firenze, Mandela Forum
- 29 ottobre – Firenze, Mandela Forum
- 2 novembre – Eboli, Palasele
- 8 novembre – Roma, Palazzo dello Sport
- 9 novembre – Roma, Palazzo dello Sport
- 19 novembre – Ginevra, Arena
- 21 novembre – Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
- 22 novembre – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle
- 24 novembre – Zurigo, Hallenstadion
- 26 novembre – Francoforte, Festhalle
- 27 novembre – Monaco di Baviera, Olympiahalle
- 30 novembre – Bruxelles, Forest National
- 1 dicembre – Utrecht, TivoliVredenburg
- 3 dicembre – Parigi, Salle Pleyel
- 5 dicembre – Esch-sur-Alzette, Rockhal
- 7 dicembre – Londra, O2 Forum Kentish Town
- 10 dicembre – Madrid, Palacio Vistalegre
La scaletta delle canzoni
Per quanto riguarda le canzoni che Marco Mengoni porterà sul palco durante i concerti autunnali, la setlist comprenderà sia le hit più recenti che i suoi successi intramontabili. Ecco la probabile scaletta delle canzoni:
- Cambia un uomo
- Esseri umani
- No stress
- Voglio
- Muhammad Ali
- Psycho Killer
- Credimi ancora
- Mi fiderò
- Luce
- Proteggiti da me
- Parole in circolo
- Due nuvole
- L’essenziale
- Pazza musica
- Due vite
- Fiori d’orgoglio
- Sai che
- Hola
- Ti ho voluto bene veramente
- Guerriero
- Ma stasera
- Pronto a correre
- Io ti aspetto
- Proibito
- Buona vita