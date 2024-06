Coldplay: annunciata l’uscita del nuovo album

I Coldplay hanno annunciato che il 4 ottobre uscirà “Moon Music”, il nuovo attesissimo album della band britannica.

Questa mattina, la notizia che i fan dei Coldplay in tutto il mondo attendevano con ansia è finalmente arrivata. La celebre band britannica ha ufficializzato che il 4 ottobre uscirà il loro decimo album in studio, “Moon Music“.

L’annuncio segna un altro capitolo nella carriera del gruppo, promettendo di portare freschezza e innovazione nel panorama musicale attuale. Il primo singolo estratto dall’album, “feelslikeimfallinginlove“, ci dà già un’idea dell’atmosfera e delle vibrazioni che possiamo aspettarci da questo tanto atteso lavoro.

Un impegno per la sostenibilità

Con “Moon Music“, i Coldplay non si limitano a esplorare nuove frontiere musicali. Il gruppo prosegue infatti nel suo impegno ambientale, proponendo una versione fisica dell’album che rappresenta un vero e proprio manifesto per la sostenibilità.

Utilizzando materiali riciclati per la produzione degli LP e dei CD, la band lancia un messaggio forte e chiaro sull’importanza della responsabilità ambientale nella musica. Un esempio che, si spera, possa essere seguito da altri artisti e etichette discografiche nel futuro.

“Moon Music” arriva dopo il successo di “Music Of The Spheres“, lanciato nel 2021 e accolto positivamente sia dalla critica che dai fan. Questo nuovo lavoro è quindi atteso con grande interesse, sia per la qualità delle produzioni precedenti sia per la continua ricerca stilistica e tematica che caratterizza i Coldplay.

Coldplay: l’anteprima del nuovo singolo

La band ha scelto di condividere un’anteprima del loro nuovo singolo in modo piuttosto esclusivo: durante un concerto al Puskás Aréna di Budapest. I fortunati presenti hanno avuto il privilegio di ascoltare per la prima volta “feelslikeimfallinginlove” in esecuzione integrale.

Una mossa che ha indubbiamente aumentato l’hype e l’attesa intorno al nuovo progetto discografico. Il gruppo aveva già alimentato la curiosità dei fan condividendo sui social un breve estratto dell’inedito, accompagnato da una significativa immagine di un pianeta in declino, forse un riferimento alla tematica ambientale così cara ai Coldplay.