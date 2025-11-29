Nel mondo della musica, il cambiamento e la nostalgia spesso si intrecciano in un intricato balletto che porta gli artisti a esplorare nuove frontiere, senza mai dimenticare le loro radici.

Questo è il caso di Coez, cantautore emergente nel panorama musicale italiano, che con il suo tour celebra le sonorità e le atmosfere degli anni Novanta attraverso il suo ultimo lavoro, “1998”. L’artista si prepara a incantare il pubblico in diverse città italiane, promettendo spettacoli vibranti di energia e emozione.

La tappa di Torino, prevista per il 29 novembre all’Inalpi Arena, segna una fermata cruciale di questo viaggio musicale che proseguirà verso altre importanti città, tra le quali Milano, Firenze, e Roma. L’organizzazione di questo tour è stata affidata a Vivo Concerti, azienda leader nel settore degli eventi live, garantendo un’esperienza indimenticabile per i fan.

Uno sguardo al nuovo album

L’album “1998”, settimo lavoro in studio di Coez, riporta l’ascoltatore all’epoca degli anni Novanta, mescolando malinconia e intimità con sonorità pop e urban. Al centro dell’album c’è il singolo “Mr. Nobody”, che si distingue per il suo beat essenziale e un testo che naviga tra ironia e denuncia, riflettendo le inquietudini di una generazione. La produzione di okgiorgio e i testi scritti da Coez insieme a Pesenti ed Ettorre, confermano la capacità dell’artista di creare musica che colpisce dritto al cuore.

Coez

La possibile scaletta di Torino

Mr. Nobody

Mal di te

La tua canzone

Faccio un casino

Catene

Siamo morti insieme

Domenica

Jet

Lontana da me

Niente che non va

E yo mamma

Occhi rossi

Come nelle canzoni

Le parole più grandi

Dentro al fumo

Ti manca l’aria

Le luci della città

Alta marea

Taciturnal / Davide / !ly

Bella Mossa

Roma di notte

Fine dell’estate

Ali sporche

Encore

Qualcosa di grande

È sempre bello

La musica non c’è

La scaletta dell’immaginazione

La possibile scaletta per il concerto di Torino prevede una serie di brani che hanno segnato la carriera di Coez, da “Estate 1998” a “Ali sporche”, passando per successi come “Faccio un casino” e “La musica non c’è”. Un elenco di canzoni che promettono di accompagnare il pubblico in un viaggio emotivo senza precedenti, dove il passato e il presente si fondono in un’armonia perfetta.

L’album “1998” rappresenta non solo un ritorno alle origini per Coez, ma anche una riflessione sull’evoluzione personale e artistica. Attraverso i suoni e le parole che caratterizzano questo lavoro, l’artista invita i suoi ascoltatori a un viaggio nella contemporaneità, senza mai perdere di vista i momenti e le emozioni che hanno definito gli anni Novanta. Questo mix di nostalgia e innovazione è ciò che rende l’album un traguardo significativo nella carriera di Coez.

In conclusione, il tour di Coez presenta una opportunità unica per rivivere gli anni Novanta attraverso gli occhi e la voce di uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano. Il mix di intimità, malinconia, e sonorità contemporanee promette spettacoli indimenticabili, dove la musica diventa un ponte tra passato, presente, e futuro.