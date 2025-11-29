Nel mondo della musica, il cambiamento e la nostalgia spesso si intrecciano in un intricato balletto che porta gli artisti a esplorare nuove frontiere, senza mai dimenticare le loro radici.
Questo è il caso di Coez, cantautore emergente nel panorama musicale italiano, che con il suo tour celebra le sonorità e le atmosfere degli anni Novanta attraverso il suo ultimo lavoro, “1998”. L’artista si prepara a incantare il pubblico in diverse città italiane, promettendo spettacoli vibranti di energia e emozione.
La tappa di Torino, prevista per il 29 novembre all’Inalpi Arena, segna una fermata cruciale di questo viaggio musicale che proseguirà verso altre importanti città, tra le quali Milano, Firenze, e Roma. L’organizzazione di questo tour è stata affidata a Vivo Concerti, azienda leader nel settore degli eventi live, garantendo un’esperienza indimenticabile per i fan.
Uno sguardo al nuovo album
L’album “1998”, settimo lavoro in studio di Coez, riporta l’ascoltatore all’epoca degli anni Novanta, mescolando malinconia e intimità con sonorità pop e urban. Al centro dell’album c’è il singolo “Mr. Nobody”, che si distingue per il suo beat essenziale e un testo che naviga tra ironia e denuncia, riflettendo le inquietudini di una generazione. La produzione di okgiorgio e i testi scritti da Coez insieme a Pesenti ed Ettorre, confermano la capacità dell’artista di creare musica che colpisce dritto al cuore.
La possibile scaletta di Torino
Mr. Nobody
Mal di te
La tua canzone
Faccio un casino
Catene
Siamo morti insieme
Domenica
Jet
Lontana da me
Niente che non va
E yo mamma
Occhi rossi
Come nelle canzoni
Le parole più grandi
Dentro al fumo
Ti manca l’aria
Le luci della città
Alta marea
Taciturnal / Davide / !ly
Bella Mossa
Roma di notte
Fine dell’estate
Ali sporche
Encore
Qualcosa di grande
È sempre bello
La musica non c’è
La scaletta dell’immaginazione
La possibile scaletta per il concerto di Torino prevede una serie di brani che hanno segnato la carriera di Coez, da “Estate 1998” a “Ali sporche”, passando per successi come “Faccio un casino” e “La musica non c’è”. Un elenco di canzoni che promettono di accompagnare il pubblico in un viaggio emotivo senza precedenti, dove il passato e il presente si fondono in un’armonia perfetta.
L’album “1998” rappresenta non solo un ritorno alle origini per Coez, ma anche una riflessione sull’evoluzione personale e artistica. Attraverso i suoni e le parole che caratterizzano questo lavoro, l’artista invita i suoi ascoltatori a un viaggio nella contemporaneità, senza mai perdere di vista i momenti e le emozioni che hanno definito gli anni Novanta. Questo mix di nostalgia e innovazione è ciò che rende l’album un traguardo significativo nella carriera di Coez.
In conclusione, il tour di Coez presenta una opportunità unica per rivivere gli anni Novanta attraverso gli occhi e la voce di uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano. Il mix di intimità, malinconia, e sonorità contemporanee promette spettacoli indimenticabili, dove la musica diventa un ponte tra passato, presente, e futuro.