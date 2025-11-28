Il trap king Sfera Ebbasta, celebra 10 anni di carriera con “$€LEBRAT10N”. Biglietti in vendita dal 27 novembre: ecco come acquistarli.

Sfera Ebbasta ha annunciato il suo ritorno allo stadio San Siro di Milano con un grande concerto evento fissato per l’8 luglio 2026. Si tratta di un appuntamento speciale per celebrare i dieci anni di una carriera straordinaria che lo ha consacrato come uno dei fenomeni assoluti della musica italiana.

Non è la prima volta che il rapper di Cinisello Balsamo calcherà il palco del Meazza: già nel 2024 aveva registrato un doppio sold out nello stadio meneghino, mentre quest’anno si era esibito per quattro serate all’Unipol Forum di Assago. Qualcosa di importante bolliva in pentola, e i fan più attenti lo avevano intuito: nei giorni scorsi il suo iconico marchio “$€” era apparso proiettato sulle torri di San Siro, nei colori che hanno caratterizzato alcuni degli album cult della sua discografia.

$€LEBRAT10N: un viaggio attraverso dieci anni di successi

L’evento si chiama “$€LEBRAT10N” e promette di essere un live unico, in cui Sfera ripercorrerà – canzone dopo canzone, successo dopo successo, record dopo record – i dieci anni che lo hanno trasformato da giovane talento della scena underground a vera e propria icona della trap italiana e non solo.

Un percorso costellato di numeri impressionanti: a oggi Sfera Ebbasta può vantare 234 dischi di platino e 35 dischi d’oro, una bacheca che testimonia l’impatto dirompente della sua musica sul pubblico italiano.

Sfera Ebbasta

Come e quando acquistare i biglietti

Per tutti i fan che vorranno partecipare a questo evento imperdibile, i biglietti per “SFERA EBBASTA – $€LEBRAT10N” saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di giovedì 27 novembre, mentre nei punti vendita autorizzati sarà possibile acquistarli dalle ore 11:00 di lunedì 1 dicembre.

Come sempre, gli organizzatori raccomandano di acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i circuiti di biglietteria autorizzati presenti nei comunicati ufficiali, per evitare truffe e problemi all’ingresso.

La carriera: da “XDVR” a “Santana Money Gang”

La carriera discografica di Sfera Ebbasta è iniziata nel 2015 con la pubblicazione di “XDVR”, successivamente ripubblicato come “XDVR Reloaded” con hit come “Ciny”, “Panette” e “XDVRRMX”. L’anno seguente è arrivato l’album omonimo, che conteneva brani diventati cult come “Visiera a becco” e “Bang Bang”.

Il vero punto di svolta è stato “Rockstar” del 2018, l’album che ha definitivamente sdoganato il fenomeno trap in Italia, portandolo dal sottobosco musicale al mainstream. Nel 2020 è stata la volta di “Famoso”, mentre nel 2023 ha pubblicato “X2VR” e quest’anno il joint album “Santana Money Gang” con Shiva.

L’estate 2025 ha visto Sfera protagonista anche delle classifiche estive grazie a “Yakuza”, collaborazione con Elodie che ha raggiunto 37 milioni di stream su Spotify, confermando ancora una volta la sua capacità di dominare le classifiche e conquistare il pubblico.

L’appuntamento è per l’8 luglio 2026 a San Siro: una data da segnare sul calendario per chiunque voglia celebrare insieme al trap king italiano un decennio di musica che ha cambiato il panorama musicale del nostro Paese.