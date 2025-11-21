La cantautrice annuncia una ballad intensa che esplora l’amore al limite tra passione e fragilità.

Clara torna con un nuovo capitolo della sua evoluzione artistica. Giovedì 20 novembre 2025, l’artista ha annunciato l’uscita di “Codice Rosso” feat. Ketama126, disponibile da domani, venerdì 21 novembre, su tutte le piattaforme digitali.

Il brano è una ballad intensa che racconta una storia d’amore vissuta al limite, dove passione e fragilità si intrecciano fino a diventare un’emergenza emotiva. “Codice Rosso” esplora quel punto di rottura in cui l’amore continua a esercitare una forza magnetica anche quando fa male, trasformando il caos in una dipendenza emotiva difficile da sciogliere.

L’incontro tra due mondi musicali

La forza del singolo risiede nel dialogo tra due mondi opposti ma complementari: la voce limpida e diretta di Clara incontra il timbro ruvido e profondo di Ketama126, creando un equilibrio perfetto tra dolcezza e disincanto. Questa collaborazione rappresenta un’evoluzione naturale per Clara, che conferma ancora una volta la sua capacità di raccontare con autenticità sentimenti complessi e contraddittori attraverso un linguaggio diretto e contemporaneo.

Clara Soccini

L’annuncio arriva dopo la pubblicazione della versione acustica di “Uragani”, uscita il 12 novembre, che ha messo in risalto la dimensione più intima e interpretativa dell’artista, offrendo al pubblico una nuova chiave di lettura del brano.

Le ultime date live del 2025

Il 2025 si conferma un anno importante per Clara, segnato da tanta musica e concerti dal vivo. L’artista sarà protagonista di due ultime date che chiuderanno la sua intensa stagione live: il 28 novembre all’Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano, appuntamenti imperdibili per chi vuole vivere dal vivo l’energia e l’emotività della sua musica.

“Codice Rosso” rappresenta un nuovo tassello nella maturazione artistica di Clara, un’artista che continua a crescere e a sorprendere il suo pubblico con una musica autentica e profondamente emotiva.