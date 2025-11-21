Anna in concerto a Milano: la scaletta delle canzoni

Anna si prepara a 3 concerti imperdibili sul palco dell’Unipol Forum di Assago: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni!

Sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 novembre Anna Pepe salirà sul palco dell’ l’Unipol Forum di Assago, Milano, per tre concerti consecutivi che hanno registrato il tutto esaurito in tempo record. Questi appuntamenti imperdibili promettono spettacolo e divertimento per i suoi fan: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni.

Anna: il tour sold out

Sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 novembre, il fenomeno del rap italiano, Anna, prenderà vita sul palco dell’Unipol Forum di Assago, a Milano. Queste tre date rappresentano solo l’inizio di un tour che toccherà le principali città italiane, culminando con lo show finale a Torino, presso l’Inalpi Arena, il 6 dicembre. I concerti prevedono un repertorio che spazierà tra i brani più amati e conosciuti dell’artista, garantendo ai fan una performance indimenticabile.

Anna Pepe

Il successo di questi concerti si basa anche sui trionfi recenti di Anna, la cui carriera continua a brillare grazie al disco “Vera Baddie“, che ha raggiunto il primo posto nella classifica settimanale FIMI e si è guadagnato ben quattro dischi di platino. Inoltre, la rapper vanta collaborazioni di spicco e numerosi dischi d’oro e di platino, segno dell’indiscusso talento e della popolarità che l’accompagnano ormai da anni nel mondo della musica.

La scaletta delle canzoni

Per quanto riguarda la set list, si prevede che Anna delizierà il pubblico con una selezione delle sue hit più famose, tra cui “TT LE GIRLZ“, “Bikini” e “Soldi arrotolati”, solo per citarne alcune. La varietà e l’energia delle canzoni scelte promettono di rendere ogni serata un evento unico, dove musica e passione si fondono in un connubio perfetto. Ecco la probabile scaletta delle canzoni: