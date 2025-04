Il cantante si trova con la band ad Hong Kong e ha pubblicato un video in cui ammette di star affrontando dei problemi di depressione.

I Coldplay, in pausa dal Music Of The Spheres World Tour, si trovano attualmente ad Hong Kong. Qui, il cantante della band, Chris Martin, si è ripreso in un toccante video che poi ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel contenuto, l’artista confessa di star nuovamente facendo in conti con la depressione e spiega ai fan i metodi utilizzati da lui per uscirne.

Il toccante video di Chris Martin

“Ho notato che ultimamente alcune persone, me compreso, stanno lottando un po’ con la depressione“, ha esordito Chris. “Quindi, volevo raccontarvi alcune cose che mi sono state d’aiuto durante il tour e in generale, nella speranza che qualcuna di queste possa essere utile anche a voi“, ha aggiunto.

Il cantante ha parlato di uno strumento da lui utilizzato che risulta molto efficace, ossia la scrittura libera. In sostanza, la persona si prende 12 minuti per scrivere tutti i suoi pensieri e allo scadere del tempo, li brucia o li getta via. Ma non si tratta dell’unico metodo possibile.

A tal proposito, Chris ha dichiarato: “La meditazione trascendentale è stata davvero meravigliosa per me. C’è una cosa chiamata “Propriocezione” che è come il movimento del corpo che aiuta a bilanciare il cervello. C’è un uomo chiamato Jim Costello, che ha messo a punto il metodo Costello, che è molto utile, sopratutto per i giovani affetti da ADHD o autismo“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Coldplay (@coldplay)

Chris Martin e i problemi di depressione

La depressione non è una condizione nuova per il cantante. Già in passato Chris aveva ammesso di averne sofferto, soprattutto in seguito al divorzio da Gwyneth Paltrow avvenuto nel 2014. Ma non solo, dato che la malattia si era ripresentata pure nel 2020 e in quell’occasione il cantante ne aveva parlato con fan, raccontato il periodo difficile che stava passando.