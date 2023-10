Kim Kardashian: chi è, cosa la rende così famosa, cosa ha fatto nella sua carriera e nella sua vita privata.

Cosa si può dire su Kim Kardashian che non sia già stato detto? Si tratta di una delle persone più famose al mondo, e il suo nome è quasi sempre nei titoli di testa delle riviste, online e non. Ha avuto una vita movimentata, per dire il meno, e i suoi fan sono sempre interessati a saperne di più su di lei. In questo articolo, esamineremo Kim più da vicino e in particolare alcune delle cose che la rendono così famosa.

Chi è Kim Kardashian: biografia e carriera

Kim Kardashian è nata a Los Angeles, in California, nel 1980, il 21 ottobre. È figlia di Robert Kardashian, che fu uno degli avvocati difensori durante il processo O.J. Simpson, e Kris Jenner, che fu una personalità televisiva, ed è cresciuta con tre fratelli. Da bambina, Kim era interessata alla moda, e ha iniziato a lavorare come stilista a 14 anni.

Kim Kardashian e Kanye West

Nel 2007, Kim ha fatto il suo debutto sul reality show televisivo Keeping Up with the Kardashians, ed è rimasta una figura centrale dello show da allora. In aggiunta alla sua carriera nei reality, Kim ha lanciato anche diversi successi imprenditoriali. Tra questi una linea di cosmetici, una linea di abbigliamento, e persino un’app mobile. Kim è un’imprenditrice saggia, e le sue molteplici imprese hanno l’hanno resa molto ricca. In effetti, il suo patrimonio netto è stimato essere circa 1.8 miliardi di dollari.

Come è diventata famosa Kim Kardashian

Nel 2007, Kim Kardashian apparve nel reality show The Simple Life insieme alla sua amica Paris Hilton. Il programma fu cancellato dopo cinque stagioni. Nel 2007, Kim Kardashian apparve anche nel video musicale della canzone Number One di Flo Rida. Nell’ottobre 2007, la rete E! annunciò di essere in produzione di un nuovo reality show chiamato Keeping Up with the Kardashians. Il programma segue le vite di Kim, delle sue sorelle Khloe e Kourtney Kardashian e della madre Kris Jenner. Lo show debuttò il 14 ottobre 2007 e sono andate in onda finora undici stagioni. Nel 2010, Kim Kardashian ha pubblicato un libro chiamato Selfish che è una raccolta di foto di se stessa. Nel 2011, Kim Kardashian lanciò la sua linea di abbigliamento chiamata DASH, ennesima svolta di una carriera ramificata in più direzioni.

La vita privata di Kim Kardashian: marito e figli

Oltre che per le sue imprese, Kim è anche nota per i suoi amori. Si è sposata tre volte, l’ultima con il rapper Kanye West, padre dei suoi due quattro figli (due nati con madre surrogata). Ma ha avuto diversi rapporti di alto profilo. La sua vita privata è sempre un argomento di interesse per i media, e i suoi fan sono sempre curiosi di sapere le ultime notizie su di lei.

Nel 2022 ha avuto una storia, lunga nove mesi, con l’attore Pete Davidson. Una relazione amorosa terminata nell’estate a causa della lontananza e degli impegni lavorativi di entrambi. Nonostante la fine della storia, non c’è stato alcun riavvicinamento con Kanye West.

La famiglia Kardashian

Negli States, il clan Kardashian viene considerato una famiglia di celebrità. La famiglia consiste nel personaggio televisivo Kim Kardashian, nelle sorelle Khloe Kardashian e Kourtney Kardashian, e nel fratello Rob Kardashian. Sono diventati tutti famosi con la serie reality televisiva Keeping Up with the Kardashians nel 2007. Ai Kardashian si aggiungono i membri del clan Jenner, parenti per parte di madre.

Sai che…

– Molte persone sanno chi è Kim Kardashian, ma ciò non sanno è che sia una persona molto generosa. Più volte è stata in un ospedale per bambini dell’Armenia (Paese di cui è originaria, da parte della famiglia paterna) e ha donato una grande somma di denaro per la causa.

– Questo è un solo esempio di molte buone azioni che lei ha fatto. Supporta molte organizzazioni benefiche, tra cui l’Ospedale per bambini di St. Jude, Feeding America, e il Banco alimentare di Los Angeles. Kim è un’ispirazione per molte persone e dimostra che non bisogna avere molto denaro per fare la differenza nel mondo.

– Su Instagram Kim Kardashian ha un account ufficiale da centinaia di milioni di follower.

