Giulia Ottonello: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante che ha vinto la seconda edizione di Amici.

Non solo Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Nella storia di Amici hanno trovato la vittoria e il successo finale anche molti artisti che, per un motivo o per un altro, non sono riusciti a imporsi nel mondo della musica commerciale, spesso e volentieri per qualche scelta sbagliata o per quella mancanza di fortuna che sempre è necessaria per raggiungere il successo nella vita. Un caso del genere è quello di Giulia Ottonello, che ha comunque saputo trovare la sua strada, anche se lontano dalla televisione. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Giulia Ottonello: biografia e carriera

Giulia Ottonello è nata a Genova il 30 luglio 1984 sotto il segno del Leone. Appassionata di musica fin da bambina, a tre anni inizia a studiare danza classica, per poi darsi al canto qualche anno dopo, complice il supporto della madre, Laura Cappelluccio, cantante lirica e insegnante di canto. Fa il suo debutto dal vivo a tredici anni, esibendosi in una manifestazione genovese con discreto successo.

Nel corso degli anni continua a studiare e riesce a perfezionare la sua tecnica, spaziando dal jazz all’R&B, senza disdegnare il pop. La prima grande occasione della sua carriera arriva però quando, dopo una serie di provini, riesce a partecipare al nuovo talent Amici di Maria De Filippi. Durante la sua avventura nel programma si fa apprezzare per le sue qualità non solo nel canto, ma anche nel ballo e nella recitazione, e alla fine riesce ad arrivare alla vittoria finale.

Messa sotto contratto dalla Sugar di Caterina Caselli, lancia il suo primo singolo, Spezzami il cuore, scritto da Moltheni, raggiungendo un discreto successo. Nonostante un percorso musicale che non le nega momenti di grande splendore, non riesce però a imporsi a livello mainstream. Dopo aver fatto una nuova apparizione in un’edizione speciale di Amici, trova la sua strada diventando una delle attrici più acclamate nel mondo dei musical, partecipando a opere come Cats, Frankenstein Junior e Cantando sotto la pioggia. Oggi resta una delle voci più preziose in Italia, versatile e in grado di farsi appressorium più vesti.

La vita privata di Giulia Ottonello: marito e figli

Molto riservata per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non sappiamo se abbiamo un marito e dei figli.

Sai che…

– Ama l’arte, è vegana e promuove uno stile di vita a basso impatto sull’ambiente.

– Adora i cani e in generale è sempre dalla parte dei diritti degli animali.

– Ha partecipato a trasmissioni come Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show.

– Nel 2003 ha partecipato ad alcune date del tour di Gigi D’Alessio e ha avuto modo di duettare con la leggendaria Gloria Gaynor.

– Su Instagram Giulia Ottonello ha un account da diverse migliaia di follower.

– Cantò nel settimo Trofeo Birra Moretti, esibendosi in New York, New York.

– Nel 2022 ha provato a partecipare a Sanremo, senza successo.

Di seguito l’audio della sua Genova:

