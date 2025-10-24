Cesare Cremonini alla Milano Music Week 2025: un evento esclusivo per presentare il nuovo album live e un pop-up store dedicato ai fan.

La Milano Music Week 2025 si prepara a vivere un momento di grande intensità con la presenza di Cesare Cremonini, uno dei più acclamati cantautori italiani. Cremonini sarà il protagonista di un evento esclusivo al Piccolo Teatro Grassi, dove presenterà il suo attesissimo album Cremonini Live25.

Questo disco, in uscita il 21 novembre, racchiude le emozioni del tour sold out negli stadi della scorsa estate. L’evento, in programma per il 20 novembre alle 15:30, promette di essere un appuntamento imperdibile per i fan, che potranno registrarsi gratuitamente dalle 15:00 di oggi su DICE per partecipare dal vivo.

Un album live per rivivere il tour estivo

Il nuovo album di Cesare Cremonini, Cremonini Live25, si presenta come un vero e proprio racconto sonoro del tour estivo che ha registrato il tutto esaurito negli stadi italiani. Questo progetto discografico rappresenta un’importante testimonianza dell’incredibile connessione tra il cantautore e il suo pubblico.

Durante l’evento al Piccolo Teatro Grassi, Cremonini condividerà storie e aneddoti legati ai momenti più intensi vissuti sul palco. L’uscita del disco il 21 novembre sarà accompagnata da una serie di iniziative pensate appositamente per i fan, che avranno l’opportunità di immergersi completamente nell’universo musicale dell’artista.

Cesare Cremonini

Il pop-up store: un tuffo nella carriera di Cremonini

In concomitanza con il lancio dell’album, aprirà a Milano uno speciale pop-up store al 10 Corso Como, attivo dal 18 al 22 novembre. Questo spazio unico offrirà ai visitatori la possibilità di esplorare alcuni memorabilia legati ai momenti più significativi della carriera di Cremonini.

Il 21 novembre, il cantautore sarà presente di persona per incontrare i fan che avranno pre-ordinato il disco. Sarà un’occasione esclusiva per scoprire oggetti inediti e approfondire la conoscenza del percorso artistico di uno dei più amati interpreti della scena musicale italiana.

Prossimi concerti

Dopo la partecipazione alla Milano Music Week, Cesare Cremonini si concentrerà sui grandi eventi in programma per l’estate 2026. Quattro concerti in luoghi simbolo della musica italiana attenderanno il cantautore: il Circo Massimo di Roma il 6 giugno, l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano il 10 giugno, l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena il 13 giugno e la Visarno Arena di Firenze il 17 giugno. Questi spettacoli promettono di essere un’esperienza indimenticabile per il pubblico, consolidando ulteriormente il legame speciale tra Cremonini e i suoi fan.