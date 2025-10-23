Il palcoscenico di X Factor 2025 si illumina con Annalisa e i giudici pronti a difendere i loro talenti per una competizione musicale avvincente.

Il conto alla rovescia è iniziato per l’attesissimo debutto dei live di X Factor 2025, che promettono di regalare uno spettacolo musicale indimenticabile. La serata inaugurale, fissata per giovedì 23 ottobre, vedrà la presenza di una delle popstar italiane più amate: Annalisa. La cantante, reduce dal successo del suo ultimo album MA IO SONO FUOCO, si esibirà sul palco del talent show, che andrà in onda su Sky Uno e in streaming su Now dalle 21:15.

Con un set live esclusivo, Annalisa potrebbe eseguire i suoi singoli più recenti, come Maschio ed Esibizionista, promettendo di far ballare il pubblico con la sua energia travolgente. Nel frattempo, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sono pronti a guidare i loro concorrenti in questa avventura musicale, mentre Mariasole Pollio condurrà l’atteso ‘Ante Factor’.

Annalisa, la popstar italiana protagonista della serata

Con l’annuncio di Annalisa come ospite d’onore, X Factor 2025 si prepara a partire con il botto. La cantante è conosciuta per la sua voce potente e per la capacità di creare hit che conquistano le classifiche.

Annalisa – notiziemusica.it

Il suo recente album MA IO SONO FUOCO ha consolidato la sua posizione nel panorama musicale italiano, e la sua esibizione al talent show sarà sicuramente uno dei momenti più attesi della serata. Annalisa, con la sua presenza scenica e il suo carisma, promette di portare sul palco un’esperienza musicale unica, coinvolgendo il pubblico con brani che sono già diventati dei classici tra i suoi fan.

I giudici e le loro squadre

Questa edizione di X Factor si preannuncia particolarmente avvincente grazie all’equilibrio tra le squadre dei giudici. Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno selezionato talenti capaci di sorprendere e di competere per il titolo, ciascuno con un potenziale finalista tra le loro fila.

La varietà stilistica e le diverse personalità dei concorrenti promettono di dare vita a esibizioni intense e memorabili, rendendo la gara ancora più avvincente. La finale, che avrà luogo in Piazza del Plebiscito a Napoli il 4 dicembre, sarà il culmine di un percorso ricco di emozioni e sorprese.

L’Ante Factor: l’appuntamento pre-show con Mariasole Pollio

Prima dell’inizio ufficiale del live show, l’Ante Factor offrirà un’anteprima delle emozioni che caratterizzeranno la serata. Condotto quest’anno da Mariasole Pollio, l’Ante Factor si propone di catturare l’attenzione del pubblico con approfondimenti esclusivi e dietro le quinte che svelano il lavoro e la passione che animano i concorrenti e i loro mentori. Questo segmento anticipa le esibizioni live e prepara il terreno per una serata di musica e spettacolo, mettendo in luce il talento e la determinazione che caratterizzano i partecipanti di X Factor 2025.