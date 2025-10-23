Brigitte Bardot: “Non ho intenzione di andarmene”

Un blogger francese ha diffuso sui social la notizia della morte di Brigitte Bardot, ma la smentita pare sia arrivata dall’attrice stessa.

Nelle ultime ore, il blogger francese Aqababe, nome d’arte di Aniss Zitouni, ha sostenuto che l’attrice 91enne fosse deceduta.

A smentire la fake news è stata Brigitte Bardot stessa con un post su X, ma il blogger insinua che a scrivere non sia stata davvero l’attrice.

La presunta morte di Brigitte Bardot

Dalle indiscrezioni, sembra che alcune agenzie di stampa e media esteri, abbiano descritto Aqababe come “specializzato in notizie sulle celebrità nel suo paese d’origine” e sia in possesso di “informazioni esclusive” su Brigitte Bardot.

Nel post che il blogger ha postato (e poi cancellato), pare abbia scritto: “La sua bara è stata ordinata a Saint-Paul-de-Jarrat, nel dipartimento dell’Oise (Ariège). Un’icona se n’è andata, lasciando un’eredità indimenticabile e un’impronta eterna nei cuori dei francesi“.

Brigitte Bardot con il marito Bernard d’Ormale in Medoc nel 1994 – notiziemusica.it

La replica, schietta e diretta, è arrivata dall’attrice stessa sulla piattaforma X: “Non so chi sia l’idiota che ha diffuso questa fake news sulla mia scomparsa, ma sappi che sto bene e non ho intenzione di congedarmi”.

Il blogger francese tuttavia, non si è tirato indietro, anzi, ha voluto ancora una volta ribadire la sua esclusiva con un ulteriore post in risposta a quello pubblicato dall’attrice, ritenendo che in realtà non sarebbe la Bardot a scrivere e gestire l’account: “Ho cancellato il mio tweet esclusivo sulla morte di Brigitte Bardot. Non è lei a gestire Twitter, lo scoprirete quando l’AFP annuncerà ufficialmente la morte”.

Il ricovero di Brigitte Bardot

Era di qualche settimana fa la notizia che ha scosso il mondo del cinema. Brigitte Bardot era stata ricoverata per via di un intervento chirurgico, e le voci parlavano di una condizione di salute “preoccupante”. Ora però, l’icona del cinema ha fatto rientro a casa, dove “si sta risposando, e non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquillità”.