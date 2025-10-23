“E’ Sanremo che ha cancellato me”: lo sfogo di Al Bano

Il celebre cantautore si è sfogato in un’intervista dove ha rivelato i retroscena sui litigi e i trattamenti ricevuti a Sanremo.

Al Bano, in un’intervista al settimanale Oggi, ha dichiarato di aver chiuso con il palco dell’Ariston. Dopo quindici partecipazioni, il cantante ha affermato di aver messo “una croce su Sanremo“, per via di una serie di delusioni e scorrettezze avvenute nei suoi confronti.

I “no” ricevuti da Al Bano

Al Bano racconta al settimanale di aver proposto una canzone ad Amadeus nel 2023. Ma l’ex conduttore gli avrebbe consigliato di proporla l’anno seguente e di esibirsi invece con Gianni Morandi e Massimo Ranieri: “Ho tenuto la mia canzone in caldo e l’anno dopo Amadeus m’ha fatto un discorso strano, m’ha detto che il trio era stato un successo pazzesco e se fossi tornato sul palco da solo avrei rovinato quel ricordo. Quindi era meglio se me ne stavo a casa. Per me è stata un’offesa.”

Al Bano

Un’esperienza simile pare l’abbia avuta con Carlo Conti: “Mi chiede una canzone, vado nel suo ufficio, gliela faccio ascoltare e lui con tutto il suo staff si mostrano entusiasti” ha raccontato. “Passano alcune settimane, annunciano i concorrenti e io non ci sono. A quel punto su Sanremo ho messo una croce. L’ho fatto a malincuore, con molta amarezza, ma non torno indietro. Basta”.

“E’ Sanremo che ha cancellato me”: le parole di Al Bano

Al Bano sarebbe deciso a non salire più sul palco dell’Ariston, tenendoci a sottolineare che: “Non sono io che ho cancellato Sanremo, è Sanremo che ha cancellato me”.

Alla domanda su come reagirebbe se Conti lo richiamasse, risponde : “Dopo lo scherzo di un anno fa la risposta è: no, grazie. Non mi interessa. Me ne f…, anzi, come dicono a Parigi, je m’en fout. È più elegante e in questa vicenda un po’ di eleganza non guasta”