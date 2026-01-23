Billie Eilish si scaglia contro l’ICE e l’amministrazione Trump durante il suo discorso di accettazione del MLK Jr. Beloved Community Award for Environmental Justice.

Billie Eilish ha nuovamente acceso i riflettori sulla sua battaglia contro lo United States Immigration and Customs Enforcement (ICE), condannando le azioni dell’agenzia federale durante il suo discorso di accettazione del prestigioso MLK Jr. Beloved Community Award for Environmental Justice. La giovane artista non solo ha criticato l’ICE per l’uccisione di una donna del Minnesota, ma ha anche espresso il suo malcontento per lo stato della giustizia ambientale e sociale negli Stati Uniti.

Eilish ha utilizzato il suo potente profilo pubblico per denunciare le pratiche dell’ICE e sottolineare la necessità di cambiamenti radicali per proteggere i diritti umani fondamentali e l’ambiente.

La critica di Billie Eilish all’ICE

Durante il suo discorso di accettazione del premio, Billie Eilish ha espresso sentimenti di inadeguatezza nel ricevere un riconoscimento per il suo impegno nella giustizia ambientale, sottolineando il paradosso di essere celebrata in un contesto in cui tali obiettivi sembrano meno raggiungibili che mai. Eilish ha denunciato le azioni dell’ICE, definendole come esempi di smanellamento delle famiglie e minaccia per i diritti civili.

“Stiamo vedendo i nostri vicini venire rapiti. Manifestanti pacifici aggrediti e uccisi”, ha detto Eilish, aggiungendo che le risorse per combattere la crisi climatica vengono tagliate a favore dei combustibili fossili. La cantante ha anche messo in discussione le priorità dell’amministrazione Trump, sottolineando come la protezione del pianeta e delle comunità non sembri essere tra di esse.

Le accuse di Eilish

Billie Eilish ha anche utilizzato i social media per esprimere il suo dissenso contro l’ICE, in particolare dopo l’incidente di Minneapolis in cui Renee Nicole Good è stata uccisa da un agente durante un’operazione di controllo dell’immigrazione.

Eilish ha condiviso post che definivano l’ICE un “gruppo terroristico” e ha esortato il pubblico a contattare i propri rappresentanti per spingere all’abolizione dell’agenzia e chiedere giustizia per Good. Le sue critiche si sono intensificate in seguito alla diffusione di video che contraddicono le versioni ufficiali dell’accaduto, aumentando la pressione sull’amministrazione Trump per una spiegazione trasparente.

Un altro artista si unisce alla protesta: Bruce Springsteen

Billie Eilish non è sola nella sua battaglia contro l’ICE. Anche Bruce Springsteen ha rivolto un appello durante un suo concerto, chiedendo all’agenzia federale di lasciare Minneapolis. Springsteen ha criticato l’uso di tattiche repressive contro cittadini pacifici, sottolineando l’importanza di opporsi alla presenza di forze armate federali nelle città americane. “Nessuno dovrebbe rischiare la vita per aver manifestato pacificamente”, ha dichiarato il celebre musicista, facendo eco alle preoccupazioni di Eilish riguardo alla protezione dei diritti civili e alla giustizia sociale.