I Green Day daranno il via al Super Bowl 2026 con una performance indimenticabile presso il Levi’s Stadium in California.

Il mondo del rock e del football americano si prepara a vivere un momento storico con l’annuncio che i Green Day apriranno il Super Bowl 2026. L’esibizione avrà luogo l’8 febbraio presso il Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, e la band californiana si esibirà con “i loro inni rock più iconici”, come dichiarato dalla NFL.

Questo evento celebra i 60 anni di storia del Super Bowl e omaggia gli MVP che hanno lasciato un’impronta indelebile nel gioco. L’esibizione dei Green Day precederà un ricco programma di intrattenimento e sarà un momento imperdibile per i fan di tutto il mondo.

Green Day e Super Bowl: un connubio di energia e storia

I Green Day, iconica band punk-rock, sono entusiasti di aprire il Super Bowl proprio nel loro “cortile di casa”. Billie Joe Armstrong ha espresso il suo entusiasmo in un comunicato: “Siamo super entusiasti di aprire il Super Bowl 60 proprio nel nostro cortile di casa! Siamo onorati di accogliere gli MVP che hanno plasmato il gioco e di aprire la serata per i fan di tutto il mondo. Divertiamoci! Facciamo rumore!”. Questa esibizione segna un momento importante per la band, che ha fatto la storia con brani come “Basket Case” dal loro album del 1994 Dookie. L’evento si terrà prima della grande partita e sarà trasmesso in diretta su NBC, Telemundo, Peacock e Universo.

Il Super Bowl come piattaforma per le leggende musicali

Il Super Bowl non è solo sport, ma anche un evento culturale che mette in risalto talenti musicali di fama mondiale. La scelta dei Green Day per aprire i festeggiamenti è vista da Tim Tubito, direttore senior NFL per eventi e presentazione delle partite, come un modo incredibilmente potente per dare il via al Super Bowl LX. “

Celebrare 60 anni di storia del Super Bowl con i Green Day come band di casa, rendendo allo stesso tempo omaggio alle leggende della NFL che hanno contribuito a definire questo sport, è un modo incredibilmente potente per dare il via al Super Bowl LX”, ha dichiarato Tubito. L’esibizione dei Green Day sarà seguita da altre performance memorabili, tra cui l’inno nazionale eseguito da Charlie Puth e “America the Beautiful” cantata da Brandi Carlile.

Un halftime show che promette spettacolo con Bad Bunny

La lineup del Super Bowl 2026 include anche un atteso halftime show con Bad Bunny, superstar portoricana nota per i suoi successi internazionali. Recentemente, lui e Apple Music hanno pubblicato un teaser trailer che promette una performance che farà ballare il mondo intero. L’album Debí Tirar Más Fotos di Bad Bunny ha dominato la classifica Billboard 200, e il suo tour mondiale sta infrangendo record di incassi e vendite.