Ieri sera, durante un concerto di Laura Pausini, Biagio Antonacci è salito a sorpresa sul palco e i due artisti hanno duettato sulle note di “Tra te e il mare”.

Mercoledì è iniziato il World Tour di Laura Pausini, che ha debuttato ieri sera a Milano con il primo dei 4 concerti che si terranno al Forum di Assago. Laura è in grandissima forma e ha ammaliato i fan con i migliori pezzi del suo repertorio. Il palazzetto però si è infiammato quando, a sorpresa, Biagio Antonacci, grande amico di Laura, è salito sul palco. I due artisti artisti hanno duettato sulle note di “Tra te e il mare” un brano di Antonacci.

La reazione di Laura Pausini

Il duetto di ieri però non era previsto ed è stato una sorpresa anche per la stessa Laura Pausini. Biagio Antonacci, infatti, è salito sul palco del Forum a sorpresa, lasciando tutti senza fiato. A fine concerto Laura ha pubblicato una storia su Instagram ed ha commentato così l’accaduto: “Sfatta ma felicissima per questa prima notte a Milano. Biagio mi ha lasciata senza fiato e voi siete un pubblico davvero meraviglioso”. Anche Antonacci ha scritto sui social un messaggio per la cantante ed amica: “Mi sei mancata sorellina”

L’amicizia tra Laura Pausini e Biagio Antonacci

“Tra te e il mare” è un brano che Biagio Antonacci ha scritto per Laura Pausini nel 2000 e che li ha legati moltissimo. Si tratta della stessa canzone che il cantautore aveva dedicato alla Pausini lo scorso novembre, durante la premiazione della cantante ai Latin Grammy Awards. Inoltre, i due hanno spesso duettato sulle note di questa brano nel loro tour di coppia negli stadi del 2019.

Al termine del tour insieme Pausini ha scritto una dedica commovente su Instagram all’amico: “Questi siamo io e te Biagio, che siamo grati di ciò che abbiamo avuto prima del successo e grati per ciò che la gente, il nostro pubblico, ci ha regalato in questi anni e in questo meraviglioso tour insieme… poi c’è il nostro abbraccio, perché siamo noi anche quando siamo lontani, perché volersi bene è abbracciarsi con gli occhi chiusi e con un sorriso, come in questa prima foto, che è il riassunto della nostra amicizia fraterna, che abbiamo fatto conoscere nel nostro #LB2019″.

Poi prosegue: “Ed è ciò che spero rimanga a tutti impressa, perché collaborare è già speciale, ma volersi bene come noi, essere compatibili, pazzi, professionali, diversi, vicini, complici, semplici, complicati e normali…non è da tutti. Prima lo sapevamo solo noi, ora lo sanno tutti. GRAZIE. Ti voglio bene. E UN ABBRACCIO a chi in questo abbraccio entra stretto stretto insieme a noi, con il ricordo di questo tour negli stadi che è stato davvero unico“.

