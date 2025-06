La cantante è volata al Festival dell’Isola di Wight, dove ha osservato lo show da una prospettiva diversa: era in mezzo al pubblico.

È da un po’ di mesi che ormai Angelina Mango si trova lontana dalla scena musicale. Una scelta dettata dalla necessità di fermarsi per poter ritrovare sé stessa e stare bene di nuovo. Poche ore fa, la cantante è tornata sui social e ha condiviso una recente esperienza a cui ha preso parte: stiamo parlando del Festival dell’Isola di Wight, situata nel Sud dell’Inghilterra.

Ma Angelina non si è esibita sul palco, ma ha assistito allo show da una posizione del tutto nuova per lei: in mezzo alla gente del pubblico. Un momento magico e spensierato che ha deciso di condividere coi suoi fan tramite un post su Instagram.

Il post di Angelina Mango

Il post pubblicato da Angelina Mango sul suo profilo Instagram è un carosello contenete diversi scatti realizzati sull’Isola di Wight. Qui si vede la giovane cantante mentre cammina sul lungo mare, gira per le vie della cittadina coi suoi amici e si diverte durante il celebre Festival.

Un’esperienza che Angelina ha voluto raccontare meglio con un lungo commento a corredo del post: “Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e credo che questo sia alla fine ciò che conta. Mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio, penso che la vita sia un po’ così. Sentirsi nel presente, e isolare, circoscrivere momenti no, che non sono sempre, ma sono solo in parte. Guarda che bello il resto“.

Come sta Angelina Mango

Ma come sta ora Angelina Mango? È da qualche settimana che la cantante lancia alcuni messaggi di speranza nei propri fan attraverso post e video sui social. Seppur non sia ancora tornata sul palco o in studio, Angelina ha fatto sapere a suo modo di stare meglio.

Così, tra un video in cui canta dei pezzi inediti e un ritorno a pubblicare sui social, i fan hanno ipotizzato che si stia riprendendo e che, chi lo sa, presto potrebbe tornare sul palco per regalare nuova musica a chi la sostiene da sempre.