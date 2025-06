Elisabetta Canalis torna alla sua amata Sardegna per un’estate all’insegna del relax, della moda e degli eventi speciali.

Dopo un periodo intenso tra impegni professionali che l’hanno vista dividersi tra l’Italia e l’America, Elisabetta Canalis ha scelto di prendersi una pausa nella sua terra natia, la Sardegna. Tra le acque cristalline e i tramonti mozzafiato di Alghero, l’ex Velina si gode momenti di relax e intimità con la sua famiglia. Ma non mancano attimi di glamour, come dimostrato dai suoi post su Instagram dove sfoggia un elegante bikini classico, simbolo di un fascino intramontabile.

Nel cuore della Sardegna, la Canalis ritrova il suo legame profondo con la terra che l’ha vista crescere. Tra le sue attività preferite, le serate trascorse in famiglia e le passeggiate con la figlia Skyler Eva e il loro inseparabile cagnolino. Questi momenti di tranquillità si intrecciano con il suo amore per la moda. Elisabetta ha condiviso con i suoi followers un look da mare elegante e classico, confermando il ritorno in auge del bikini semplice e raffinato, tanto in voga nei primi anni Duemila.

Un’estate all’insegna del fashion e del relax

La scelta di un bikini nero, sgambato e liscio, sottolinea la perfetta forma fisica della showgirl, sempre attenta ai trend del momento. La sua presenza su Instagram non è passata inosservata, con i fan che ammirano la sua capacità di unire stile e semplicità. Le spiagge dorate della Riviera del Corallo offrono lo scenario perfetto per questi momenti di relax, che Elisabetta condivide con i suoi cari, godendo di un’estate che promette di essere indimenticabile.

La madrina de “La notte del triplete” a Sassari

Oltre al relax e alla moda, Elisabetta Canalis è pronta a svolgere un ruolo importante a Sassari, città che porta nel cuore. Il 26 giugno sarà madrina della Festa della Dinamo, un evento che celebra il decennale di un’impresa sportiva storica per la città. Questo appuntamento sottolinea il suo spirito patriottico e il legame con la sua terra, rappresentando un momento significativo della sua estate sarda.