“Andrea Bocelli 30: The Celebration”: gli ospiti di questa sera

Questa sera andrà in onda la seconda parte dell’evento “Andrea Bocelli 30 – The Celebration”: scopriamo la scaletta e gli ospiti.

Lo scorso luglio, sotto il cielo stellato di Lajatico in Toscana, Andrea Bocelli ha celebrato i suoi 30 anni di carriera con un evento straordinario che ha visto la partecipazione di moltissimi ospiti: “Andrea Bocelli 30 – The Celebration“.

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la seconda parte dello show: scopriamo la scaletta e gli ospiti che hanno partecipato alla serata!

Andrea Bocelli 30 – The Celebration: una serata di stelle

L’evento, che si è svolto nei giorni 15, 17 e 19 luglio, non è stato solo un concerto ma un vero e proprio speciale musicale che ha presentato i grandi successi di Andrea Bocelli in una veste completamente nuova.

Lo show è stato arricchito dalla presenza di artisti noti a livello mondiale. Col tenore, infatti, hanno cantato tra gli altri, Laura Pausini, Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti. Non finisce qui: nella puntata di questa sera saranno presenti attori internazionali come Russell Crowe, Sofia Vergara, Will Smith, Sofia Carson ,Miriam Battistelli, Lang Lang, Aida Garifullina e David Forster. Non mancheranno i figli del tenore, Matteo e Virginia, che saliranno sul palco per esibirsi ancora con il padre.

Andrea Bocelli

Il programma per il 2025

I fan del tenore avranno presto occasione di incontrarlo di nuovo. Bocelli, infatti, ha già in programma alcuni concerti per il 2025 sempre al Teatro del Silenzio a Lajatico, palco che da 20 anni ospita rassegne estive di grande prestigio. L’artista si esibirà il 22, 24 e 26 luglio 2025 e la serata del 24 sarà interamente dedicata al figlio Matteo Bocelli, anche lui tenore.

Le prevendite sono disponibili dallo scorso 29 novembre. L’acquisto dei biglietti per una delle date del 22 e 26 luglio consente di accedere ad uno sconto esclusivo per il concerto del 24.