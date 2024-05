Amici, Holden annuncia il tour di presentazione di “Joseph”

Holden, finalista di Amici, ha annunciato che da fine maggio inizierà un instore tour per presentare “Joseph” in tutta Italia.

Holden, finalista dell’edizione appena conclusa di Amici, si appresta a lanciare il suo primo EP post-televisivo intitolato “Joseph“. Inoltre, la giovane promessa musicale ha annunciato un instore tour che lo vedrà impegnato in tutta Italia.

Holden: l’instore tour in giro per l’Italia

Il suo EP “Joseph” verrà pubblicato il 24 maggio per LaTarma Records, con una particolare attenzione posta nella scelta del timing, una settimana dopo i suoi colleghi finalisti, per cercare di guadagnare maggiore visibilità. Il cantautore, tra i più ascoltati tra i partecipanti della scuola di Maria De Filippi, ha anche vinto il Premio delle Radio, consolidando il suo successo con l’autoproduzione del suo album.

Il viaggio di Holden alla conquista del cuore dei fan italiani inizierà il 24 maggio a Roma, presso la Discoteca Laziale, e lo porterà in giro per il paese, facendo tappa in numerose città, tra cui Modena, Torino, Eboli e molti altri centri, culminando con due eventi a Roma a fine giugno.

Ecco tutte le date:

24 maggio, Roma (ore 17.30 – Discoteca Laziale)

25 maggio, Modena (ore 17.30 – CC La Ronda),

26 maggio a San Rocco al Porto (Lodi, ore 17.30 – CC Belpò),

27 maggio a Roncadelle (Brescia, ore 17:30 – CC Elnos Shopping),

28 maggio a Torino (ore 17.30 – CC To Dream Urban District),

30 maggio a Eboli (Salerno, ore 17:30 – CC Le Bolle)

1 giugno a Terni (ore 17.30 – CC Cospea Village)

2 giugno a Chieti (ore 17.30 – CC Centro D’Abruzzo)

3 giugno a Milano (ore 17.30 – Mondadori Duomo)

5 giugno a Pierdiripa (Macerata, ore 17:30 – CC Val di Chienti)

6 giugno a Svignone sul Rubicone (ore 17:30 – CC Romagna Shopping Valley)

8 giugno a Siracusa (ore 17:30 – CC Archimede)

16 giugno a Fiume Veneto (Pordenone, ore 17:30 – CC Gran Fiume)

17 giugno a Albignasego (Padova, ore 17:30 – CC Iper City)

18 giugno a Campi Bisenzio (Firenze, ore 17:30 – CC I Gigli)

19 giugno a Taranto (ore 17:30 – CC Porte delle Jonio)

20 giugno a Foggia (ore 17.30 – CC Grande Apulia)

26 giugno a Palermo (ore 17:30 – CC Poseidon)

27 giugno a Roma (ore 17:30 – CC Maximo)

Il tour nei club di novembre

Oltre agli instore, Holden ha in serbo per i suoi ascoltatori un’esperienza live più intensa con un tour nei club previsto per novembre. Il calendario di esibizioni tocca varie città italiane, da Firenze a Milano, passando per Perugia, Bari, Napoli e molte altre. Per il cantante sarà l’occasione per presentare dal vivo le canzoni del suo EP, inclusi i brani che lo hanno portato al successo a Amici come “Nuvola“, “Dimmi che non è un addio” e “Solo stanotte”.