Ghali sorprende il pubblico con un nuovo singolo dal titolo evocativo con la collaborazione di noti autori e produttori italiani.

Con un semplice post sui social, Ghali ha catturato l’attenzione di fan e critici musicali, annunciando l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Chill”. Disponibile dalla mezzanotte del 16 maggio, la canzone vede la collaborazione di autori di spicco come Jacopo Ettorre, Alessandro Merli, Fabio Clemente e Luca Faraone. La produzione è affidata al duo Takagi & Ketra, noti per la loro capacità di creare hit di successo. Questo nuovo progetto segna un ritorno atteso del rapper sulla scena musicale, promettendo sonorità fresche e coinvolgenti.

Collaborazioni di alto profilo per un ritorno in grande stile

Il nuovo singolo di Ghali, “Chill”, è il risultato di una collaborazione con alcuni dei più noti autori italiani. Jacopo Ettorre, Alessandro Merli, Fabio Clemente e Luca Faraone hanno lavorato insieme all’artista per creare un brano che si preannuncia già un successo. La scelta di questi collaboratori non è casuale: ognuno di loro ha alle spalle esperienze significative nel panorama musicale italiano, contribuendo con la propria creatività ed esperienza al progetto. Ghali, noto per la sua capacità di sperimentare e innovare, riesce ancora una volta a stupire, offrendo ai suoi fan qualcosa di nuovo e stimolante.

Ghali Sanremo 2024

Il tocco inconfondibile di Takagi & Ketra alla produzione

La produzione di “Chill” è stata affidata a Takagi & Ketra, un duo che ha saputo conquistare il pubblico con le sue produzioni di grande successo. Conosciuti per il loro sound distintivo che mescola elementi di pop, dance e urban, Takagi & Ketra hanno contribuito a dare al singolo di Ghali una veste sonora unica. La loro partecipazione al progetto non solo garantisce una qualità elevata, ma aggiunge anche un elemento di sorpresa e innovazione che potrebbe ampliare ulteriormente il pubblico di Ghali. La collaborazione tra il rapper e i produttori si preannuncia come una delle più interessanti dell’anno.

Un annuncio che accende la curiosità dei fan

La notizia del nuovo singolo è stata condivisa da Ghali attraverso i suoi canali social, accompagnata da un’immagine suggestiva che ha subito catturato l’attenzione dei suoi follower. Questo annuncio ha generato un’ondata di entusiasmo tra i fan, desiderosi di ascoltare la nuova musica dell’artista. Il singolo “Chill” potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nella carriera di Ghali, segnando un’evoluzione nel suo stile musicale e nella sua capacità di coinvolgere il pubblico.