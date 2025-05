Il radio live show di Radio Norba continua il suo viaggio verso la 23esima edizione del “Cornetto Battiti Live” con un evento imperdibile a Taranto.

Il viaggio musicale di Radio Norba prosegue con il suo radio live show, “Road to Battiti”, che fa tappa a Taranto, precisamente nella suggestiva piazza Marinai d’Italia, il prossimo 18 maggio. L’evento ha catturato l’attenzione degli appassionati grazie alla presenza di Alfa, artista emergente che sta conquistando il panorama musicale italiano. Recentemente, Alfa ha lanciato il suo nuovo singolo “A me mi piace”, frutto di una straordinaria collaborazione con il leggendario Manu Chao. Questo spettacolo si preannuncia come un’esperienza musicale unica, capace di unire generazioni e stili diversi attraverso la magia della musica dal vivo.

Alfa e Manu Chao: una collaborazione che unisce generazioni e stili musicali

Il nuovo singolo di Alfa, “A me mi piace”, segna un momento significativo nella carriera del giovane artista genovese. Questa canzone, che anticipa la versione deluxe del suo album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, vede la partecipazione di Manu Chao, noto per il suo inconfondibile stile musicale. Il brano è un dialogo tra due artisti di generazioni diverse, unendo la freschezza della scrittura di Alfa all’energia iconica di Manu Chao. Ispirato al ritmo di “Me Gustas Tu”, “A me mi piace” non è una semplice riproposizione, ma una nuova composizione che riesce a creare un ponte tra passato e presente, sorprendendo e coinvolgendo con la sua originalità.

Manu Chao in concerto a Milano – notiziemusica.it

Un evento ricco di musica e intrattenimento con la partecipazione di Alfa

Il radio live show di Radio Norba, “Road to Battiti”, non è solo musica, ma un vero e proprio evento di intrattenimento. A partire dalle 18, i dj e gli animatori di Radio Norba coinvolgeranno il pubblico con musica, giochi e gadget, creando un’atmosfera di festa in attesa dell’arrivo di Alfa. L’artista sarà intervistato in diretta radiofonica e televisiva, offrendo ai fan l’opportunità di conoscerlo più da vicino. Successivamente, Alfa si esibirà in una performance on the road per la registrazione del videoclip che sarà trasmesso durante il “Cornetto Battiti Live”, previsto anche su Canale 5. Questo evento rappresenta un’occasione unica per vivere la musica dal vivo e scoprire nuovi talenti del panorama musicale italiano.

L’accesso libero e la magia del “Cornetto Battiti Live”

Uno degli aspetti più coinvolgenti del “Road to Battiti” è l’accesso libero al pubblico fino al raggiungimento delle capienze consentite. Questa apertura permette a un vasto numero di appassionati di partecipare e di immergersi nella magia della musica dal vivo, creando un’atmosfera unica e indimenticabile. Il “Cornetto Battiti Live” rappresenta un evento significativo nella programmazione musicale italiana, e la tappa di Taranto costituisce un momento importante di avvicinamento all’attesissima 23esima edizione. Con la partecipazione di artisti come Alfa, il progetto si conferma un palcoscenico privilegiato per la scoperta e la valorizzazione di nuovi talenti, unendo generazioni e culture attraverso il linguaggio universale della musica.