Jacopo Sol debutta con il suo primo EP “Dove Finiscono i Sogni?”: un viaggio musicale tra pop, cantautorato e autenticità che promette di conquistare il panorama italiano.

Il cantautore pugliese Jacopo Sol, noto per la sua partecipazione ad Amici 24, si prepara a lasciare il segno nel panorama musicale italiano con il suo primo EP intitolato “Dove Finiscono i Sogni?”. Pubblicato sotto l’etichetta Island Records / Universal Music Italy, l’EP rappresenta un viaggio intimo e personale che mescola sonorità pop a una scrittura sincera e viscerale.

Il progetto è stato annunciato durante la semifinale del talent show ed è disponibile in pre-order, offrendo ai fan l’opportunità di scoprire un universo emotivo fatto di fragilità e intensità. Un debutto discografico che non solo rafforza l’identità artistica di Jacopo Sol, ma promette di conquistare il cuore del pubblico con una miscela di autenticità e talento.

Un debutto discografico che esplora nuovi orizzonti musicali

Il primo EP di Jacopo Sol, “Dove Finiscono i Sogni?”, è composto da sette tracce che definiscono il suo stile unico tra pop e cantautorato moderno. Tra i brani già noti al pubblico spiccano “Complici”, “Di Tutti” e “Estremo”, tutti presentati durante Amici 24. I testi delle canzoni raccontano l’amore in tutta la sua complessità, senza filtri o retorica. In particolare, il brano “Estremo” è considerato il manifesto del progetto, con il suo potente messaggio sull’amore: «L’amore è un male a cui non c’è rimedio». Jacopo Sol dimostra così una capacità rara di esprimere emozioni profonde attraverso una scrittura che colpisce per la sua autenticità e intensità.

Raccontare le radici musicali attraverso una cover iconica

Nell’EP, Jacopo Sol ha incluso una cover live di “Hotel California” degli Eagles, registrata durante il suo percorso ad Amici. Questa scelta non solo omaggia le sue radici musicali, ma sottolinea anche le sue capacità interpretative, che hanno colpito il pubblico internazionale con milioni di visualizzazioni online. La tracklist completa del disco include brani come “Quelli come me”, “Bambini”, “Ghiaccio”, arricchendo ulteriormente l’esperienza musicale offerta dall’EP. Disponibile in due versioni, CD numerato e autografato e CD standard, l’album è un’opportunità per i fan di avvicinarsi all’universo artistico di Jacopo Sol.

Il futuro di Jacopo Sol: nuove sfide e opportunità

Il percorso musicale di Jacopo Sol è solo all’inizio, ma già si prospetta promettente. Il 1° giugno, l’artista si esibirà per la prima volta dal vivo dopo Amici al Nameless Festival presso il Lago di Como, un evento che segna un importante passo nella sua carriera. Nato a San Severo nel 2002, Jacopo, all’anagrafe Jacopo Porporino, ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica fin da bambino, ispirato da artisti come Pino Daniele e David Bowie. Dopo essersi trasferito a Milano per studiare Economia, ha continuato a esplorare suoni acustici ed elettronici, partecipando a Sanremo Giovani 2023 con il brano “Cose che non sai”. Con il suo EP di debutto, Jacopo Sol dimostra di avere una chiara visione musicale e una profonda sensibilità artistica, ponendosi come un talento da tenere d’occhio nel panorama musicale italiano.