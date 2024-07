Scopri la scaletta di Achille Lauro al “Summer Fest – A RAVE BEFORE L’ILIADE” a Gallipoli il 1 agosto: un rave estivo rivoluzionario.

Nel cuore dell’estate italiana, un evento è destinato a segnare un punto di svolta nel calendario degli appassionati di musica e non solo: Achille Lauro porterà la sua energia e il suo inconfondibile stile al Raffo Parco Gondar il 1 agosto, in occasione dell’“Achille Lauro Summer Fest – A RAVE BEFORE L’ILIADE”. Questo appuntamento si preannuncia come un vero e proprio rave all’aperto, caratterizzato da un’atmosfera di inclusività e apertura verso un pubblico eterogeneo, che va dagli artisti ai ravers, dai freaks alle famiglie con bambini. In questa tappa speciale della sua leg estiva, l’artista dimostra ancora una volta la sua capacità di rompere gli schemi e di reinventarsi, confermandosi come una delle figure più poliedriche e innovative della scena musicale italiana contemporanea.

Achille Lauro: tra musica e innovazione

Conosciuto per il suo approccio audace e la sua versatilità artistica, Achille Lauro si appresta a conquistare Gallipoli dopo un periodo di grandi successi, culminati con il lancio dell’ultimo singolo “Stupidi Ragazzi“. L’artista ha saputo unire i suoni della musica elettronica a quelli più tradizionalmente pop e urban, dando vita a un brano che segna un ulteriore passo nella sua continua evoluzione musicale. La sua performance al Parco Gondar è attesa con grande interesse, promettendo di essere un evento che va oltre il concerto, configurandosi come un vero e proprio spazio di espressione artistica e di condivisione.

Un evento per tutti

L’“Achille Lauro Summer Fest – A RAVE BEFORE L’ILIADE” si pone come un’iniziativa aperta ad un pubblico diversificato, che va ben oltre il nucleo degli amanti del genere trap. La filosofia dell’evento, infatti, risiede nella celebrazione dell’inclusività e della libertà di espressione, principi cari all’artista, che si riflettono nella varietà del pubblico invitato. Dalle famiglie in cerca di un’esperienza musicale da condividere con i propri figli, agli appassionati di musica elettronica, fino agli aficionados della cultura rave, tutti sono benvenuti in questo appuntamento che si preannuncia ricco di energia ed emozioni.

La possible scaletta

Per i fan che attendono con impazienza l’evento, la possibile scaletta delle canzoni include alcuni dei maggiori successi di Achille Lauro, come:

Che sarà

1969

Come me

Femmina

Bam bam Twist

Barrilete cosmico

Foxy

Solo Noi

Domenica

Cenerentola

Ora e per sempre

Lost for life

Stripper

Me ne frego

Cadillac

Maleducata

Marilù

Zucchero

Ascensore per l’inferno

A un passo da Dio

16 marzo

Rolls Royce

Rolling Stones

C’est la vie

Achille Lauro

Un artista senza confini

Achille Lauro rappresenta un caso raro nel panorama musicale italiano, capace di unire diversi mondi con una naturalezza e un’originalità che lo rendono un precursore in molti sensi. La sua performance a Gallipoli non sarà solo un concerto, ma una dimostrazione di come la musica possa diventare un veicolo di valori e di messaggi universali. Con “A RAVE BEFORE L’ILIAE“, il cantante invita il suo pubblico a partecipare a un viaggio attraverso le molteplici sfaccettature della contemporaneità, spingendo oltre i limiti della creatività e dell’espressione.

L’estate di Gallipoli si accende con l’arrivo di Achille Lauro, e il Raffo Parco Gondar si prepara a diventare il palcoscenico di una delle esperienze musicali più coinvolgenti e inclusive dell’anno. Un appuntamento imperdibile per chi cerca nella musica non solo intrattenimento, ma anche ispirazione e apertura verso nuovi orizzonti artistici.