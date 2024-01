L’artista ha annunciato un concerto a Roma e uno a Milano insieme a Boss Doms.

Achille Lauro ha annunciato due concerti unici nei palazzetti per il 2024, in occasione dei festeggiamenti del decennale della carriera discografica dell’artista, inaugurata nel 2014 con l’album “Achille Idol immortale“.

Le date dei concerti

I due show in programma di Achille Lauro, intitolati “Ragazzi madre – L’Iliade“, si terranno uno il 4 ottobre 2024 al Forum di Assago a Milano, e l’altro il 7 ottobre presso il Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti sono già disponibili per essere acquistati.

“Non è solo un concerto, è Immortale, Dio c’è, Ragazzi madre, Pour l’amour, 1969 e Lauro“, ha scritto Boss Doms su Instagram. L’artista, che è stato per diverso tempo il braccio destro musicale di Achille Lauro, sarà inoltre l’ospite speciale dei due concerti. “È per voi“, si legge ancora nel post pubblicato su Instagram. Insieme, i due artisti compongono una delle coppie più conosciute nella musica italiana contemporanea, soprattuto per quanto concerne l’ascesa e la crescita del fenomeno della trap.

I concerti celebrano anche l’uscita del docufilm “Ragazzi Madre – L’Iliade“, dal nome di uno degli album più famosi dell’artista, che narra proprio il percorso artistico di Achille Lauro nei primi dieci anni della sua carriera. Attualmente, il film è disponibile sulla piattaforma di Amazon Prime.

L’annuncio degli eventi è stato dato tramite alcuni post su Instagram da i due artisti.

L’annullamento del concerto di Capodanno

Achille Lauro è, in questi giorni, reduce dalla cancellazione del concerto di Capodanno che era previsto a Cinecittà. Secondo le dichiarazioni di Stefano Cigarini, l’ad di Cinecittà World, la scelta della cancellazione del live è stata data dalla poca quantità di biglietti venduti.

“È un artista divisivo, tanti fan ma anche tanti haters“, ha sottolineato Cigarini. In merito alla cancellazione dell’evento, ha poi affermato: “A differenza degli altri artisti che hanno fatto il loro lavoro, lui non si è autopromosso sui social, non ha pubblicizzato l’evento (…) ed è chiaro che per quel genere di pubblico vale più un post dell’artista che non uno del parco divertimenti”.

