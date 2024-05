“50 special” dei Lunapop: il significato del brano

“50 special” dei Lunapop compie 25 anni: ecco il significato di un brano che ha fatto la storia della musica italiana.

Il 27 maggio 1999, l’Italia veniva contagiata da un’aria di freschezza musicale che avrebbe segnato un’epoca: “50 Special” dei Lunapop. Il gruppo, guidato da un giovanissimo Cesare Cremonini, faceva il suo ingresso sulle scene musicali nazionali. A 25 anni di distanza, quel pezzo rimane un inno intramontabile alle estati italiane, un simbolo di libertà adolescenziale che ancora oggi sa far battere il cuore.

“50 special”: un inno generazionale

La forza di “50 Special” risiede sicuramente nelle sue parole, nella capacità di raccontare un sentimento universale di libertà ed evasione, incarnato dall’immagine di una Vespa che sfreccia per le strade.

Cremonini ha saputo infondere in quella canzone il desiderio di spensieratezza tipico della giovinezza, creando un vero e proprio inno per intere generazioni. Gli adolescenti di fine anni ’90 si sono visti rappresentati in quel testo e hanno trovato un simbolo sotto cui riunirsi, tanto che ancora oggi si riconoscono in quelle note.

Una canzone che supera la barriera del tempo

Oggi, a distanza di 25 anni, “50 Special” non è solo una canzone, ma un pezzo di storia della musica italiana che continua a vivere nelle playlist estive e nei cuori di chi cerca ancora nella musica quella sensazione di leggerezza e libertà.

Cesare Cremonini celebra con queste parole la hit che lo ha portato al successo: “Ho sempre pensato che il segreto della canzone si nascondesse nelle prime quattro parole. Nell’assenza dell’articolo a introdurle. “Vespe truccate/anni sessanta”.

“Erano i versi di una nuova generazione che andava dritta al punto, in volo fin dalla prima battuta, come accendere la telecamera in una scena già in movimento, una porta che si apre sulla pista piena di una festa.”