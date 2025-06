Zucchero: le date e la scaletta del tour 2025 “Overdose d’amore”

Vi sveliamo tutti i dettagli sul tour 2025 di Zucchero “Overdose d’amore”: dalle date in programma alla scaletta delle canzoni.

Zucchero, vero e proprio pilastro del blues italiano, è pronto a riprendersi i palcoscenici con un tour 2025 che promette di essere indimenticabile. L’artista porterà la tournée “Overdose d’amore” nelle principali città italiane e non solo. Scopriamo le date in programma e la scaletta delle canzoni!

Zucchero: le date del tour 2025

Dopo un tour mondiale che lo ha visto esibirsi in 20 nazioni, Zucchero farà tappa in cinque importanti città italiane, tra cui spiccano due serate al Circo Massimo di Roma, previste per il 23 e il 24 giugno. Queste date si inseriscono in un calendario che prevede anche concerti a Ancona, Bari, Torino e Padova oltre a tappe internazionali che spaziano dall’Austria alla California.

Zucchero

Ecco tutte le date del tour 2025 di Zucchero:

19 giugno – Stadio del Conero, Ancona;

21 giugno – Stadio San Nicola, Bari;

23 e 24 giugno – Circo Massimo, Roma;

26 giugno – Stadio Olimpico Grande Torino, Torino;

28 giugno – Stadio Euganeo, Padova;

2 luglio – Festung, Kufstein (Austria);

3 luglio – Messequartier, Dornbirn (Austria);

10 luglio – Seebuhne Waterfront, Bremen (Germania);

12 luglio – Stuttgart, Schlossplatz (Germania);

13 luglio – Burg Clam, Klam (Austria);

15 luglio – Piazza Grande, Locarno (Svizzera);

17 luglio – Ghaxaq Music Festival, Malta;

16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 e 26 settembre – Arena di Verona, Verona;

17 ottobre – Golden State Theatre, Monterey (CA);

18 ottobre – Palace of Fine Arts Theatre, San Francisco (CA);

19 ottobre – The Saban Theatre, Los Angeles (CA);

22 ottobre – Balboa Theatre, San Diego (CA);

24 ottobre – Orpheum Theatre, Phoenix (AZ);

25 ottobre – The Chelsea, Las Vegas (NV)

La scaletta delle canzoni

Da questi concerti è lecito attendersi una selezione dei maggiori successi di Zucchero, un mix perfetto tra brani che hanno segnato la sua carriera e le hit più recenti dell’artista. Ecco la scaletta delle canzoni: