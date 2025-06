Cesare Cremonini ha annunciato le date del tour 2026

Dopp il successo del tour 2025, Cesare Cremonini raddoppia con nuovi concerti nel 2026: scopriamo tutte le date.

Nel mondo della musica italiana un annuncio sta facendo vibrare le corde dell’attesa: Cesare Cremonini si prepara a stupire il suo pubblico con una nuova serie di concerti previsti per l’estate del 2026. Dopo il grande successo del tour “Live 25” che ha registrato il tutto esaurito in tutte le sue date, l’artista bolognese si proietta verso il futuro con “Cremonini Live 26”, promettendo delle performance che si annunciano già indimenticabili.

Cesare Cremonini: i dettagli del tour 2026

La tournée estiva “Cremonini Live 26” di Cesare Cremonini prevede quattro date in alcune delle location più iconiche per la musica dal vivo in Italia.

Ecco tutte le date del tour 2026 di Cesare Cremonini:

6 giugno – Circo Massimo, Roma

10 giugno – Ippodromo SNAI La Maura, Milano

13 giugno – Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

17 giugno – Visarno Arena, Firenze

Oltre all’annuncio del futuro tour 2026, Cremonini è attualmente impegnato nel tour “Live 25”, un viaggio attraverso i principali stadi italiani che celebra i suoi venticinque anni di carriera. Con tutte le date sold out, il tour prevede concerti mozzafiato, come dimostrato dalle prossime tappe che includono due serate a Milano, Bologna, Napoli, e proseguono fino a Bari, Padova, Torino e Roma

Il processo di acquisto dei biglietti

I fan avranno la possibilità di assicurarsi i biglietti attraverso due fasi distinte. Un’anteprima sarà riservata ai titolari di carta Mastercard, che potranno acquistare i biglietti a partire dalle 10:00 del 17 giugno 2025 su www.priceless.com/music. La vendita generale aprirà poi alle 11:00 del 19 giugno 2025, tramite il sito www.livenation.it/cremonini. Questa modalità di vendita anticipata e generale offre a tutti i fan la possibilità di organizzarsi per partecipare agli attesi concerti del 2026.