Esplorare la vita di Sara Netanyahu: Dalla carriera accademica e professionale ai controversi scandali che l’hanno coinvolta.

Sara Netanyahu, terza moglie del Primo Ministro d’Israele, Benjamin Netanyahu, è una figura che ha attirato molta attenzione mediatica, spesso trovandosi al centro di polemiche. Nata nel 1958 a Kiryat Tiv’on, vicino ad Haifa, Sara proviene da una famiglia intellettuale: suo padre, Shmuel Ben-Artzi, era un educatore, autore e poeta di origine polacca.

Dopo una carriera accademica brillante e diverse esperienze professionali, Sara ha sposato Benjamin Netanyahu nel 1991, diventando una figura pubblica di rilievo. Tuttavia, nonostante il suo curriculum impressionante, la sua vita è stata costellata da scandali e controversie che hanno messo in ombra i suoi traguardi.

L’educazione e la carriera di Sara Netanyahu

La formazione di Sara Netanyahu si distingue per la sua eccellenza accademica. Dopo aver frequentato la scuola superiore Greenberg con ottimi risultati, ha proseguito gli studi in psicologia presso l’Università di Tel Aviv, dove si è laureata nel 1984. Successivamente, ha ottenuto un Master all’Università Ebraica di Gerusalemme nel 1996.

La sua carriera professionale è iniziata come reporter, ma presto ha trovato la sua vera vocazione nella psicologia. Ha lavorato presso il Dipartimento di Scienze Comportamentali della Direzione di Intelligence Militare e, dal 2001, è psicologa educativa nel servizio psicologico del Comune di Gerusalemme. La sua dedizione all’Istituto per la Promozione della Creatività Giovanile e dell’Eccellenza sottolinea il suo impegno nel promuovere lo sviluppo dei bambini.

Vita personale di Sara Netanyahu

Prima di incontrare Benjamin Netanyahu, Sara era stata sposata con Doron Neuberger, un matrimonio che si è concluso nel 1987. La sua unione con Benjamin nel 1991 ha portato alla nascita di due figli, Yair e Avner, e ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua vita come parte della famiglia del Primo Ministro.

Benjamin Netanyahu Primo ministro di Israele – notiziemusica.it

Questo ruolo ha portato con sé una notevole esposizione mediatica, che ha avuto sia aspetti positivi che negativi. Nonostante le sfide, Sara ha mantenuto un profilo pubblico di supporto al marito, diventando una figura riconosciuta non solo per il suo legame familiare, ma anche per le sue attività professionali e sociali.

Controversie e scandali

Nel corso degli anni, Sara Netanyahu è stata coinvolta in diversi scandali che hanno avuto un impatto significativo sulla sua reputazione pubblica. Nel 2002, ha vinto una causa per diffamazione contro un giornale locale, ma le polemiche non si sono concluse lì. Nel 2010, una governante ha accusato la famiglia Netanyahu di condizioni di lavoro ingiuste, mentre nel 2014, una ex guardia del corpo ha citato in giudizio Sara per presunti abusi.

Un anno dopo, è stata accusata di aver addebitato al governo pasti ordinati da un catering per un totale di 100mila dollari. Sara ha espresso il suo dolore per queste vicende, dichiarando in un’intervista: “Sono 20 anni che i mass media mi macellano, mi presentano come la incarnazione del Male. Ho sofferto molto. I miei figli hanno sofferto. Chi ci ripagherà di questi anni?” .