Il battesimo di Ines di Svezia: un evento che celebra l’amore e la tradizione reale nella cornice del decimo anniversario di matrimonio di Sofia e Carl Philip.

Sofia di Svezia e suo marito Carl Philip hanno celebrato un evento indimenticabile nella vita della loro famiglia reale con il battesimo della loro figlia, la Principessina Ines. La cerimonia, avvenuta nella splendida cappella del castello di Drottningholm, si è svolta in una data di particolare significato: il decimo anniversario di matrimonio della coppia, il 13 giugno. Questa giornata ha unito due momenti cruciali per la famiglia e ha visto la partecipazione di numerosi membri della Famiglia Reale svedese, creando un’atmosfera di festa e celebrazione.

Un battesimo reale che unisce la famiglia e la tradizione

Il battesimo della piccola Ines è stato un evento significativo non solo per la famiglia, ma anche per la corte reale svedese. Tenutosi il 13 giugno, lo stesso giorno in cui Sofia e Carl Philip hanno celebrato il loro decimo anniversario di nozze, l’evento ha sottolineato l’importanza della famiglia e delle tradizioni.

La cerimonia è stata condotta dal cappellano capo, il vescovo Johan Dalman, e dal cappellano ordinario Michael Bjerkhagen, nella cappella del castello di Drottningholm. Ines, la quartogenita e unica figlia femmina di Sofia e Carl Philip, ha ricevuto l’acqua battesimale davanti a cinque padrini e madrine, nonché ai suoi zii e nonni.

Per il suo battesimo, Ines ha indossato un abito tradizionale, un lungo vestito di pizzo finemente ricamato, con maniche corte e colletto arricciato. Questo abbigliamento, simbolo di continuità e tradizione, ha reso la cerimonia ancora più significativa. Durante l’evento, la piccola Ines, il cui nome completo è Ines Marie Lilian Silvia, Duchessa di Västerbotten, si è comportata in modo impeccabile, rimanendo calma e incuriosita mentre si trovava tra le braccia della madre Sofia.

Un look elegante per Sofia di Svezia

Sofia di Svezia non ha mancato di impressionare con il suo stile elegante. Ha scelto un abito giallo oro, che ha perfettamente armonizzato con il vestito della figlia. Questo look sofisticato e bon ton ha sottolineato il suo ruolo di madre e principessa, esaltando l’importanza dell’evento.

La coincidenza del battesimo con il loro anniversario di matrimonio ha reso questa occasione ancora più speciale per la coppia, celebrando l’amore e la famiglia in un unico evento.