Vasco Rossi, tour 2025: le date e la scaletta delle canzoni

É ufficialmente iniziato il tour 2025 di Vasco Rossi: scopriamo le prossime date e la scaletta delle canzoni.

Con la data zero di Bibione del 27 maggio è ufficialmente iniziato il tour 2025 di Vasco Rossi, una serie di concerti molto attesi che porteranno il rocker di Zocca calcare i palchi di alcune delle più importanti città italiane, tra cui Torino, Roma e Napoli. Scopriamo insieme quali sono le date in programma e la scaletta delle canzoni!

Vasco Rossi: le date del tour 2025

Il tour di Vasco Rossi, che ha preso il via con la data zero del 27 maggio a Bibione, promette di essere un viaggio attraverso la vasta discografia dell’artista. Con date pianificate in stadi emblematici come lo Stadio Olimpico di Torino e di Roma, nonché in altre città chiave come Firenze, Bologna, Napoli e Messina, “Vasco Live 2025” si configura come uno degli eventi live più attesi dell’anno.

Vasco Rossi

Ecco la lista completa delle date in programma:

31 maggio e 1 giugno: Stadio Olimpico, Torino

5 e 6 giugno: Visarno Arena, Firenze

11 e 12 giugno: Stadio Dall’Ara, Bologna

16 e 17 giugno: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

21 e 22 giugno: Stadio San Filippo, Messina

27 e 28 giugno: Stadio Olimpico, Roma

La scaletta delle canzoni

Di seguito vi presentiamo la scaletta del tour 2025 di Vasco Rossi, rivelata durante un soundcheck esclusivo per i membri del Blasco Fan Club:

Vita spericolata

Sono innocente ma…

L’uomo più semplice

Valium

Vivere

Mi si escludeva

Gli spari sopra

Quante volte

Ed il tempo crea eroi

Un gran bel film

Vivere non è facile

Buoni o cattivi

Basta poco

Siamo qui

C’è chi dice no

Io perderò

La strega (La diva del sabato sera)/Cosa vuoi da me/Vuoi star ferma!/Tu vuoi da me qualcosa

Una canzone per te

Va bene, va bene così

Rewind

E adesso che tocca a me

Senza parole

Sally

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Canzone

Albachiara