Frah Quintale ha annunciato il suo primo tour da solista nel 2026

Frah Quintale ha annunciato un passo importante per la sua carriera musicale: nel 2026 terrà il suo primo tour solista nei palazzetti.

Frah Quintale, conosciuto per le sue sonorità uniche e i testi carichi di emozione, si appresta a intraprendere un viaggio attraverso l’Italia che segna un importante capitolo della sua carriera. L’artista ha infatti annunciato il suo primo tour solista che nel 2026 lo porterà ad esibirsi nei principali palazzetti dello stivale. Scopriamo tutti i dettagli!

Il grande salto nei palasport

Dopo aver conquistato il pubblico sul palco del Teatro Ariston durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo, insieme a Joan Thiele, Frah Quintale si prepara a fare un significativo salto di qualità. Si tratta del suo primo tour solista nei palasport, una decisione che testimonia la crescita dell’artista e del suo ampio seguito.

Frah Quintale

Le città scelte per questo viaggio musicale spaziano da Nord a Sud, toccando Milano, Firenze, Roma, Napoli, Padova e Torino. Questi concerti si prospettano come un’opportunità unica per vivere la magia delle sue canzoni in un contesto live più ampio e coinvolgente.

Frah Quintale: le date del tour 2026

Il tour 2026 di Frah Quintale prenderà il via il 13 aprile 2026 dall’Unipol Forum di Milano e proseguirà attraverso le principali città italiane, chiudendosi il 21 aprile all’Inalpi Arena di Torino. Le date includono performance nei più noti palazzetti, come il Nelson Mandela Forum di Firenze e il Palazzo dello Sport di Roma, location che permetteranno ai fan di vivere l’esperienza musicale di Frah Quintale in spazi adeguatamente ampi e accoglienti.

Ecco tutte le date in programma: