Vasco Rossi: annunciate le date del tour 2025 negli stadi

Mentre è ancora in tour, Vasco ha sorpreso i fan annunciando le date dei concerti negli stadi che terrà nel 2025.

Negli ultimi anni, il panorama musicale italiano è stato testimone della perpetua energia di Vasco Rossi, noto anche come “il Blasco”, la cui presenza sui palchi degli stadi non accenna a diminuire. A conferma di ciò, Vasco Rossi ha sorpreso i fan annunciando un nuovo tour negli stadi previsto per il 2025, dimostrando ancora una volta la sua indomita passione per la musica dal vivo e la sua capacità di riunire le masse in una celebrazione dello spirito rock.

Vasco Rossi: le date del tour 2025

Il rock non ha età, come ben dimostra Vasco Rossi, il quale, in pieno tour del 2024, rivela dei piani ambiziosi per il prossimo anno. Il Vasco Live 2025, che ha come sottotitolo “Lo spettacolo che non avrà mai fine“, vedrà il rocker esibirsi in 12 concerti che toccheranno 6 diversi stadi italiani, coprendo una varietà di città che vanno da Torino a Roma, passando per Firenze, Bologna, Napoli e Messina.

L’annuncio è stato dato in un momento in cui il cantautore si appresta a concludere il suo tour di quest’anno con esibizioni tutto esaurito, testimoniando il costante supporto del suo pubblico. Ecco tutte le date del tour 2025:

31 maggio e 01 giugno – TORINO – Stadio Olimpico

05 e 06 giugno – FIRENZE – Visarno Arena

11 e 12 giugno – BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

16 e 17 giugno – NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

21 e 22 giugno – MESSINA – Stadio San Filippo

27 e 28 giugno – ROMA – Stadio Olimpico

Tutte le informazioni sui biglietti

I biglietti per il Vasco Live 2025 saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12:00 di lunedì 8 luglio fino alle ore 11:00 di venerdì 12 luglio su vascolive.vivaticket.it. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 12:00 di venerdì 12 luglio. La vendita generale dalle ore 12:00 di venerdì 12 luglio su www.vivaticket.com – www.ticketone.it – www.ticketmaster.it.