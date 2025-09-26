Tony Effe “è rifatto”: la rivelazione del medico

Anche Tony Effe ha ceduto alla chirurgia estetica: ecco cosa ha rivelato un medico sui presunti ritocchi del rapper.

L’interesse crescente nei ritocchini estetici non risparmia nessuno, neanche le figure pubbliche che, spesso, per mantenere un’immagine impeccabile agli occhi del pubblico, decidono di affidarsi alla medicina e chirurgia estetica.

Negli ultimi tempi, il dibattito si è infiammato intorno alla figura di Tony Effe, le cui recenti modifiche fisiche non sono passate inosservate agli occhi dei più attenti. A darne conferma, le parole di alcuni esperti del settore che hanno parlato apertamente delle procedure a cui il cantante avrebbe fatto ricorso per modellare il proprio aspetto. Scopriamo tutti i dettagli!

Tony Effe e i ritocchi estetici: le parole del medico

A parlare dei presunti ritocchi di Tony Effe è stato il Dottor Jacopo Gardellin, un rinomato medico esperto di chirurgia plastica. L’uomo, durante una puntata di “Say Waaad” su Radio Deejay, ha rivelato che la tendenza alla discrezione nelle richieste di interventi estetici è tipica del pubblico maschile, che preferisce trattamenti minimamente invasivi, finalizzati a enfatizzare la mascolinità del volto, ma senza lasciar trasparire l’artificio.

Tony Effe durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Parlando direttamente del rapper, Gardellin ha rivelato: “Se Tony Effe si è rifatto? Sì! Nessuna diplomazia, lo dico così. Tra di noi sappiamo tutto. Noi colleghi sappiamo tutto delle persone famose. Che cosa ha fatto? 100% sia botox che filler. Poi ci sono delle cose di cui non potrei parlare perché non è il mio ambito. Diciamo che certi personaggi noti vogliono avere un tipo di fisicità che nel breve periodo si raggiunge solo con degli aiuti.

“Se mi becco una querela? Ma no. Per un fisico così definito e con quel volume muscolare si ottiene con degli aiuti, sì anche il testosterone. Lo chiedono anche a me, io sono un medico e posso prescriverlo. Gira molto e il suo uso è molto più frequente di quello che si possa pensare“ – ha poi aggiunto.

Un altro parere dal mondo dell’estetica

Anche Genny Urtis, altro nome noto nell’ambito della medicina estetica, ha commentato i cambiamenti nell’aspetto di Tony Effe, sottolineando l’incremento di volume a livello della mandibola, del mento e degli zigomi.

Urtis, attraverso la sua rubrica “Bisturi Fatale”, ha analizzato le trasformazioni fisiche del cantante, attribuendole all’uso di botox e di trattamenti specifici volti a rafforzare determinate caratteristiche mascoline del viso. L’esperto ha anche notato un miglioramento generale nel sorriso di Tony Effe, ipotizzando l’uso di faccette dentali per ottenere un bianco più luminoso.