Il nuovo libro di Priscilla Presley racconta la complessa relazione e le sfide personali dopo la separazione da Elvis Presley, con dettagli inediti e un percorso di rinascita.

Priscilla Presley, celebre per la sua relazione con Elvis Presley, ha recentemente pubblicato un libro di memorie intitolato Softly, As I Leave You: Life After Elvis, dove offre uno sguardo intimo sulla sua vita durante e dopo la separazione dal Re del rock and roll. Con una narrazione che intreccia momenti di dolore e di riscoperta personale, Priscilla condivide la sua storia di rinascita, ponendo al centro sé stessa e la figlia Lisa Marie Presley. Questo libro non solo racconta una parte significativa della storia musicale americana, ma offre anche uno sguardo approfondito sulla resilienza e sulla forza interiore di una donna che ha vissuto all’ombra di un’icona globale.

Dove trovare il libro

Il nuovo libro di Priscilla Presley è disponibile su diverse piattaforme, tra cui Amazon, in varie edizioni. La versione con copertina rigida è venduta a 22,38 dollari, mentre l’edizione tascabile costa 32 dollari. I lettori digitali possono optare per la versione Kindle a 15,99 dollari. Per i collezionisti e i fan più appassionati, una copia autografata è disponibile presso Barnes & Noble a 32 dollari. Inoltre, gli amanti degli audiolibri possono ascoltare il racconto su Audible, usufruendo di un abbonamento mensile di 7,95 dollari. Questa ampia disponibilità riflette l’interesse crescente verso la storia personale di Priscilla e il suo legame con Elvis, offrendo ai fan un’opportunità unica di esplorare aspetti meno conosciuti della sua vita.

La complessa relazione tra Priscilla ed Elvis

Priscilla ha incontrato Elvis Presley a soli 14 anni, mentre lui ne aveva 24, durante il suo servizio militare in Germania nel 1959. Nonostante la differenza d’età e la distanza, i due hanno mantenuto una relazione che li ha portati al matrimonio nel 1° maggio 1967, con una cerimonia semplice a Las Vegas.

Elvis Presley

“Scioccata. Né Elvis né io eravamo pronti per avere un figlio. Lui si preoccupava delle conseguenze della paternità sulla sua carriera, i fan stavano ancora abituandosi all’idea che fosse un uomo sposato”. Così Priscilla descrive come ha scoperto di essere rimasta incinta la prima notte di nozze e di come non fosse serena. “Non ci sarebbero stati viaggi, né fughe romantiche in cui avremmo potuto dedicarci l’uno all’altra. Per settimane, Elvis e io abbiamo rimuginato senza dirci nulla su ciò che sarebbe successo”. Elvis affrontò l’argomento aborto, facendo comprendere a Priscilla la gravità della situazione e ho cominciato a piangere: “No, non possiamo farlo, è il nostro bambino!”. Dopo la nascita di Lisa Marie: “Ci siamo innamorati perdutamente di lei. Non riuscivamo a immaginare la nostra vita senza di lei”.

La separazione nel 1973 è stata un momento difficile per Priscilla, ma anche un’opportunità per riscoprire sé stessa. Nel libro, Priscilla descrive come avesse perso il contatto con la sua identità durante la relazione e come la decisione di lasciare Elvis sia stata cruciale per il suo benessere personale. Questo racconto offre ai lettori uno spaccato della vita privata di Priscilla, lontano dai riflettori che hanno sempre illuminato la figura di Elvis.

La trasformazione e il suo impatto su Graceland

Dopo la morte di Elvis nel 1977, Priscilla ha affrontato la sfida di reinventarsi come madre single e imprenditrice. Grazie alla sua visione e determinazione, è riuscita a trasformare Graceland in una meta turistica internazionale, contribuendo in modo significativo allo sviluppo di Elvis Presley Enterprises.

Questa trasformazione rappresenta non solo un successo imprenditoriale, ma anche un atto di omaggio all’eredità di Elvis, assicurando che il suo impatto culturale continui a vivere. Il libro di Priscilla offre una prospettiva unica sulla sua vita post-Elvis, evidenziando il suo ruolo cruciale nel mantenere viva la leggenda del Re del rock and roll. Per i fan di Elvis e per chi desidera conoscere meglio Priscilla, questo libro rappresenta una lettura imprescindibile.