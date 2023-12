Dopo alcuni mesi di assenza, thasup è pronto a stupire nuovamente il pubblico.

“Uragano Damn“, il singolo con cui thasup si prepara a fare il suo ritorno sulle scene musicali, sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da domani, venerdì 15 dicembre.

Il cantante fa parte della top ten degli artisti più ascoltati nel corso dell’anno secondo le classifiche Spotify, nonostante l’ultima pubblicazione ufficiale “Dimmi che C’è“, in collaborazione con Tedua, risalga a marzo 2023.

Davide Mattei, in arte thasup ha infatti vissuto un anno turbolento, durante il quale è entrato ed uscito più volte dagli ospedali a causa dei frequenti attacchi d’ansia che lui stesso aveva definito “non più gestibili“.

Il nuovo singolo Uragano Damn

Il ritorno di thasup nel mondo della musica è dunque ufficiale. In un post su Instagram ha annunciato che all’01.00 di venerdì 15 dicembre sarà disponibile “Uragano Damn” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Davide Mattei.

Sotto lo pseudonimo di Yungest Moonstar, ha di recente pubblicato “Selçao 07.07.2023” insieme alla produzione di Young Miles, giunto dopo l’ultimo brano “Dimmi che c’è” che era uscito a marzo insieme a Tedua.

Il ventiduenne conta ad oggi già due album all’attivo ed oltre 2,5 miliardi di stream comprendenti audio e video. “2236451“, il primo album dell’artista ha ottenuto ben cinque dischi di platino, mentre il secondo “C@ra++ere S?ec!@le” tre. Complessivamente può vantare venti dischi d’oro, cinquantanove di platino e collaborazioni con artisti internazionali.

Thasup rappresenta un riferimento per gli amanti del genere in quanto avvezzo alla sperimentazione e all’espressione creativa. Il successo che ha ottenuto nel corso della sua carriera, ed in particolare nell’ultimo anno, sancisce la capacità dell’artista di mantenere alta l’attenzione nei suoi confronti.

Anche senza pubblicazioni ufficiali, bisogna sottolineare che non ha mai abbandonato del tutto la produzione musicale, e soprattutto su YouTube ha condiviso con i fan alcuni pezzi e freestyle che hanno contribuito al percorso di crescita artistica e personale.

