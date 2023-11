Questa sera il cantautore si esibirà all’Rds Stadium di Genova. Non è ancora stata diffusa la setlist ufficiale, ma si presume che la scaletta non si discosti molto da quella presentata al Forum di Assago.

Ligabue non ha non voluto fare spoiler sulla scaletta in programma per il tour 2023, iniziato il 9 e il 10 ottobre all’Arena di Verona. Lui stesso ha tenuto a precisare che ad ogni data del tour la scaletta potrà variare, in modo da “offrire alla gente la possibilità di sorprendersi”. Nelle prime date (all’Arena di Verona e a Torino), 6 delle 23 canzoni presentate sono state estrapolate dal nuovo album, Dedicato a noi.

Non sono mancati i grandi classici, come Certe notti e Urlando contro il cielo, mentre ha stupito con Sarà un bel souvenir e Lambrusco & popcorn, spesso assente negli stadi.

Stasera, dunque, si presume che la scaletta sia in linea con quella presentata l’11 novembre al Forum di Assago, sebbene i brani verranno proposti in ordine diverso.

La scaletta del concerto di Luciano Ligabue

La parola “amore”

Questa è la mia vita

Balliamo sul mondo

La metà della mela

Piccola stella senza cielo

Tutti vogliono viaggiare in prima

Il meglio deve ancora venire

Almeno credo

Si viene e si va

Quella che non sei

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Non è tempo per noi

A modo tuo

Marlon Brando è sempre lui

Lettera a G.

Viva!

A che ora è la fine del mondo?

Eri bellissima

Happy Hour

Tra palco e realtà

Certe notti

BIS

Dedicato a noi

Urlando contro il cielo

Ligabue: prossimi eventi

Dopo la tappa di Genova, il Dedicato a noi indoor tour si sposterà:

16 novembre. Modigliani Forum, Livorno

18-19 novembre. Palazzo dello Sport, Roma

21-22 novembre. Pala Sele, Eboli

24-25 novembre. Pala Florio, Bari

27-28 novembre. Palasport, Reggio Calabria

30 novembre – 1 dicembre. Palarescifina, Messina

