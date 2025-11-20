Piazza Sempione di Milano si trasforma grazie a Salmo in un palcoscenico di luce e suoni con Ploom.

Piazza Sempione a Milano ha recentemente ospitato un evento straordinario che ha unito musica, design e tecnologia in un’esperienza immersiva unica. L’iniziativa, promossa da Ploom, ha visto protagonisti artisti di spicco come Salmo con il suo DJ set, che ha infiammato le serate milanesi del 14 e 15 novembre.

Questo spettacolo ha permesso al pubblico di esplorare il significato di Aura, un concetto che Ploom sta portando in tour nelle principali città italiane, tra cui Napoli, Roma, Firenze, Bari, Bologna, Torino e Palermo. Attraverso un’ambientazione di luci e suoni, i partecipanti sono stati trasportati in un universo interattivo che ha reso omaggio al design innovativo di Aura.

L’evento a Piazza Sempione ha offerto al pubblico un’esperienza visiva e sensoriale unica, grazie alla combinazione di design innovativo e spettacoli di luce. La scelta di questa location non è stata casuale: i Dazi di Milano, con la loro architettura storica, hanno fornito uno sfondo perfetto per mettere in risalto l’estetica di Aura. I visitatori sono stati accolti da un tunnel di luci che li ha introdotti in un mondo di interattività e tecnologia, dove ogni elemento è stato studiato per stimolare i sensi e coinvolgere gli ospiti in un dialogo creativo tra l’architettura e le innovazioni presentate.

Il rapper Salmo – notiziemusica.it

Musica come cuore pulsante dell’evento

La musica ha svolto un ruolo centrale nell’evento, fungendo da colonna sonora dell’esperienza immersiva. La prima serata ha visto l’esibizione live di Any Other e un susseguirsi di DJ set che hanno animato l’atmosfera ai Dazi di Levante e Ponente. La seconda serata ha raggiunto il suo culmine con le performance di artisti come Boosta e Kety Fusco, ma è stato Salmo l’ospite d’eccezione che ha davvero acceso il palcoscenico.

Il rapper, con la sua presenza magnetica, ha regalato ai fan un mix di brani iconici della sua carriera, tra cui pezzi del suo ultimo progetto discografico Ranch. I fan hanno ballato e cantato al ritmo di classici come 90MIN, Russell Crowe e Il cielo in una stanza.

Salmo: un’artista che conquista il pubblico

Salmo, conosciuto per la sua capacità di fondere musica e spettacolo visivo, ha conquistato il pubblico con una performance energica e coinvolgente. Nonostante l’assenza di una scenografia elaborata, il suo carisma e la sua interazione continua con i fan hanno creato un’atmosfera intima e vibrante.

La sua esibizione alla console, ormai un elemento distintivo dei suoi live, ha aggiunto ulteriore dinamismo alla serata. Il pubblico presente ha potuto apprezzare un evento che ha saputo unire luci, musica e colori in un’esperienza memorabile, dimostrando ancora una volta la capacità di Salmo di essere un innovatore nel panorama musicale italiano.