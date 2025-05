Victoria’s Secret di Rose Villain e Tony Effe: una nuova collaborazione che esplora seduzione, provocazione e ambiguità.

Nell’affascinante mondo della musica italiana, spicca una nuova entusiasmante collaborazione tra Rose Villain e Tony Effe. Il loro nuovo singolo, “Victoria’s Secret”, in uscita il 30 maggio 2025 sotto l’etichetta Warner Music, promette di incantare gli ascoltatori con un mix esplosivo di erotismo, sensualità e ambiguità.

Annunciato tramite un post su Instagram, il brano ha già catturato l’attenzione grazie a un’estetica visiva che richiama il brand di lingerie più famoso al mondo. Questo pezzo segna la terza collaborazione tra i due artisti, dopo i successi di “Michelle Pfeiffer” e “Balenciaga”, e si preannuncia un ulteriore passo avanti nella loro carriera musicale.

Il duo formato da Rose Villain e Tony Effe non è nuovo a collaborazioni vincenti. Dopo il grande successo di “Michelle Pfeiffer”, certificato con il disco di platino, e il brano “Balenciaga” contenuto nell’album “ICON” di Tony Effe, la loro intesa artistica si è consolidata ulteriormente. Il singolo “Victoria’s Secret” promette di essere un nuovo capitolo nella loro evoluzione musicale, unendo provocazione e seduzione in un mix che punta a conquistare il pubblico italiano e non solo.

Tony Effe durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Un’estetica sensuale e teatrale

La copertina del singolo “Victoria’s Secret” non passa inosservata. Ritrae Rose Villain in un bustier giallo pastello e gonna gioiello, mentre Tony Effe appare a torso nudo, circondato da modelle in pose teatrali. Questa immagine, dal forte impatto visivo, evoca un immaginario patinato e ambiguo, perfettamente in linea con il titolo del brano. L’estetica sensuale e teatrale è un elemento chiave che arricchisce l’esperienza musicale, immergendo l’ascoltatore in un mondo di passione e desiderio.

La produzione e il significato dietro il brano

Il nuovo singolo è stato scritto da Rose Villain, Tony Effe e Vincenzo Liguori, con una produzione curata da Ludovico, Sixpm e okgiorgio. Questo team di professionisti ha lavorato per creare un brano che non solo cattura l’attenzione per la sua atmosfera seducente, ma che invita anche l’ascoltatore a riflettere sui temi di vulnerabilità e desiderio.

Le voci dei due artisti si intrecciano in un’alchimia potente, offrendo un’esperienza musicale avvolgente e coinvolgente. Con “Victoria’s Secret”, Rose Villain e Tony Effe dimostrano ancora una volta di essere una forza creativa nel panorama musicale italiano, capaci di sorprendere e affascinare con ogni nuova uscita.