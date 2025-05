Il ritorno dei Metallica in Italia nel 2026. Un concerto imperdibile allo Stadio Dall’Ara di Bologna con un palco a 360 gradi e band di apertura eccezionali.

Il mondo della musica si prepara per un evento straordinario: i Metallica hanno annunciato un concerto imperdibile allo Stadio Dall’Ara di Bologna il 3 giugno 2026. Questa data sarà l’unica tappa italiana del loro M72 World Tour, un tour che ha già attirato oltre quattro milioni di spettatori nel biennio 2023-2024. Oltre alla band iconica, i fan potranno godere delle esibizioni di apertura dei Gojira e dei Knocked Loose, promettendo così una serata indimenticabile. Con un palco centrale e rotondo, il concerto offrirà una visuale a 360 gradi, permettendo a ogni spettatore di vivere un’esperienza unica.

Il M72 World Tour dei Metallica si estenderà nel 2026 con un totale di 16 date in Europa, tra cui l’attesissima tappa di Bologna. Questo tour non solo celebra il passato glorioso della band, ma offre anche l’opportunità di ascoltare dal vivo le tracce del loro ultimo album, “72 Seasons“, uscito nell’aprile 2023.

L’album ha già riscosso grande successo e verrà presentato accanto ai brani storici che hanno segnato la carriera del gruppo. Il palco progettato per il tour sarà un elemento chiave, con la sua configurazione circolare che garantirà una visuale a 360 gradi, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per tutti i partecipanti.

Metallica

Modalità di acquisto dei biglietti

Per i fan desiderosi di assicurarsi un posto a questo evento straordinario, la prevendita dei biglietti inizierà giovedì 29 maggio alle ore 10:00, riservata agli iscritti a My Live Nation. La registrazione è gratuita e può essere effettuata sul sito ufficiale www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti partirà il giorno successivo, venerdì 30 maggio alle ore 10:00, attraverso i portali www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Sebbene i prezzi dei biglietti e dei pacchetti VIP non siano ancora stati comunicati, è certo che la domanda sarà elevata, data la reputazione della band e l’unicità dell’evento.

Impegno dei Metallica nel sociale

Al di là della musica, i Metallica continuano a dimostrare un forte impegno nel sociale attraverso la loro fondazione, All Within My Hands. Parte del ricavato dei biglietti per il concerto di Bologna sarà devoluto a enti benefici locali. La fondazione, creata nel 2017, ha raccolto oltre 20 milioni di dollari per sostenere programmi contro l’insicurezza alimentare, la formazione tecnica e interventi di emergenza. Questo impegno aggiunge un valore significativo all’evento, mostrando come la musica possa essere un potente strumento di cambiamento positivo.