Rosa Chemical: scoppia il gossip su “un’irrefrenabile passione”

Il cantante e concorrente di Ballando con le Stelle è finito al centro dell’attenzione per un gossip: si parla di un flirt con un’attrice.

Si parlava da giorni di una possibile intesa con la ballerina Erica Martinelli, ma si vocifera che il rapper ventisettenne sia stato protagonista di “un’irrefrenabile passione” con una nota attrice, a poche ore dal dance show di Milly Carlucci in onda su Rai 1.

Ecco l’indiscrezione.

Rosa Chemical e il gossip

E’ stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi a diffondere la voce della serata di fuoco del cantante: Rosa Chemical avrebbe trascorso ore di passione con l’attrice Vera Gemma, di 55 anni, figlia di Giuliano Gemma

Rosa Chemical

Anche Dagospia si è espresso sulla questione e racconta: “A una manciata di ore dalla sua prima esibizione a Ballando con le stelle, Rosa Chemical ha trascorso un’ indimenticabile notte con la figlia del grande Giuliano”.

Entrando nei dettagli, si parla di “vivaci momenti di intimità” avvenuti “in gran segreto nel quartiere romano di Trastevere nella lussuosa casa dell’attrice, la stessa in cui ha vissuto buona parte della sua vita il padre Giuliano e nella quale il cantante è stato visto più volte entrare in piena notte“.

I due interessati non si sono espressi e non hanno lasciato dichiarazioni, e lo stesso Dandolo si domanda se fra il 27enne e la 55enne stia nascendo davvero qualcosa di più profondo o se sia solo un “fuoco di paglia“.

Per il momento i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni.

La vita privata del rapper

Rosa Chemical è sempre stato abbastanza riservato sulla sua vita personale e sentimentale.

In un’intervista a Rolling Stone aveva detto: “Nessuno saprà mai cosa mi piace. Sono fatti miei. Non nascondo che mi piace fare sesso, ne ho sempre fatto tanto“. Ma successivamente si è definito poliamoroso e pansessuale, dicendosi contrario alla monogamia.