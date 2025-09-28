Il Primavera Sound Festival 2026 promette una line up straordinaria tra ritorni attesissimi e novità imperdibili.

Il Primavera Sound Festival, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, ha rivelato la sua line up per l’edizione del 2026, che si terrà presso il Parc del Fòrum di Barcellona dal 3 al 7 giugno. Questo annuncio ha scatenato l’entusiasmo degli appassionati di musica, poiché prevede la presenza di artisti di grande calibro e di diversi generi musicali.

Tra i nomi di spicco figurano Lola Young, Addison Rae, The xx in una reunion molto attesa, e i leggendari Massive Attack. Inoltre, i fan potranno assistere ai ritorni iconici dei Cure, che potrebbero presentare un nuovo disco, e dei Gorillaz, che hanno già annunciato un album in uscita a marzo. Anche Doja Cat sarà tra gli artisti presenti, con un nuovo progetto che vedrà la luce a breve. La diversità e la qualità della line up rendono questa edizione del festival particolarmente promettente.

Gli artisti presenti al Festival

Il cartellone del Primavera Sound Festival 2026 offre un’ampia gamma di generi musicali, promettendo di soddisfare ogni tipo di pubblico. Oltre ai già citati artisti, la line up include nomi come My Bloody Valentine, KNEECAP, Little Simz, Knocked Loose, Wet Leg, Blood Orange, Big Thief, JADE, Mac DeMarco, PinkPantheress e Viagra Boys. Inoltre, gli amanti della musica elettronica potranno godere delle performance di Skrillex, Peggy Gou, 2hollis e Overmono. La serata del 7 giugno vedrà protagonisti alla consolle Carl Cox, Joseph Capriati e BLOND:ISH, per una chiusura in grande stile che promette di far ballare fino all’alba.

I Gorillaz in concerto – notiziemusica.it

Vendita dei biglietti e anticipazioni

La vendita dei biglietti per il Primavera Sound Festival 2026 inizierà il 29 settembre per i fan, mentre la vendita generale partirà il giorno seguente, il 30 settembre. È previsto un grande interesse per l’acquisto, vista la qualità e la varietà della line up. Tra le anticipazioni più entusiasmanti ci sono i ritorni attesi di band storiche come i Cure e The xx, oltre alle nuove uscite discografiche di artisti come Gorillaz e Doja Cat. Questi elementi rendono il festival un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica di ogni genere e generazione.

Un festival che continua a innovare e sorprendere

Il Primavera Sound Festival si è ormai consolidato come uno degli eventi di punta nel panorama musicale internazionale, capace di innovare e sorprendere ad ogni edizione. La line up del 2026 conferma questa tendenza, grazie a una selezione di artisti che spaziano dai grandi nomi della musica alternativa e pop a quelli della scena elettronica. Il festival non solo offre un’esperienza musicale unica, ma rappresenta anche un’occasione per scoprire nuovi talenti e godere di performance indimenticabili. Con un programma così ricco e variegato, il Primavera Sound 2026 si preannuncia come un evento da non perdere per chiunque ami la musica.