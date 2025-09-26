Collaborazione tra Gunna e Offset: l’annuncio del progetto congiunto che promette un nuovo album.

Il panorama musicale si arricchisce di una nuova collaborazione tra due dei rapper più influenti del momento: Gunna e Offset. In occasione di un evento Apple Music Live a Los Angeles, Gunna ha confermato che il tanto atteso progetto congiunto con Offset è ufficialmente “in lavorazione”. La notizia arriva dopo l’uscita del nuovo album di Gunna, The Last Wun, e segna un ulteriore passo nella carriera di entrambi gli artisti. Con una serie di indizi disseminati negli ultimi mesi, i fan possono finalmente aspettarsi un “pasto completo” musicale, come anticipato da Gunna stesso.

Le dichiarazioni di Gunna e Offset

Gunna ha recentemente confermato che il progetto congiunto con Offset è attualmente in fase di sviluppo. Durante un’intervista con Ebro Darden, il rapper ha chiarito che, sebbene entrambi abbiano pubblicato album solisti, stanno prendendo il loro tempo per lavorare su questo nuovo progetto. Gunna ha dichiarato che le varie collaborazioni e partecipazioni nei rispettivi album erano degli indizi per un progetto più grande. L’entusiasmo è palpabile tra i fan, che attendono con impazienza la realizzazione di questo album. La collaborazione tra Gunna e Offset è stata spesso oggetto di voci e anticipazioni, rendendo questo annuncio ancora più significativo.

Già l’anno scorso, si parlava di una possibile collaborazione tra Offset e Gunna. Durante una live su Instagram, Offset aveva lasciato ascoltare alcune tracce in cui i due artisti si alternavano nelle strofe, alimentando le aspettative dei fan. Inoltre, un’interazione su X con un fan aveva ulteriormente suggerito che il progetto fosse in fase di sviluppo. A giugno, il duo è salito insieme sul palco alla State Farm Arena di Atlanta, durante l’evento Hot 107.9 Birthday Bash, consolidando l’idea di un lavoro congiunto. Questi eventi hanno contribuito a creare un’attesa significativa intorno al loro progetto collettivo.

Concerto di Gunna in Olanda – notiziemusica.it

Un rapporto consolidato attraverso i featuring

Nel corso degli anni, Gunna e Offset hanno continuato a collaborare, scambiandosi featuring nei rispettivi album. Offset ha partecipato al brano At My Purest di Gunna, mentre quest’ultimo ha contribuito a Different Species nell’album Kiari di Offset. La loro collaborazione non è nuova: i due hanno già collaborato in brani come Prada Dem, Style Rare, Beat the Case e Wild Wild West. The Last Wun di Gunna, sesto disco solista del rapper, ha debuttato al terzo posto nella classifica Billboard 200, vendendo 80.000 unità nella prima settimana. Questo successo evidenzia la popolarità e la capacità creativa di Gunna, che ora si prepara a stupire nuovamente con il progetto congiunto con Offset.