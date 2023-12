Nino D’Angelo è stato costretto ad annullare il suo concerto, per la serata dell’8 dicembre al Teatro D’Annunzio di Latina.

Un momento particolarmente difficile per Nino D’angelo che, impegnato con il suo tour “Il poeta che non sa parlare”, si è ritrovato costretto ad annullare il concerto dell’8 dicembre, atteso al Teatro D’Annunzio di Latina. I fan avevano già comprato i biglietti del live, ma l’attenzione va tutta sulla salute del cantautore.

Nino D’Angelo avverte: “Concerto annullato”

Con un messaggio sul suo profilo Instagram, nei giorni scorsi lo stesso cantante ha voluto dare la cattiva notizia ai suoi fan: il concerto in programma al Teatro D’Annunzio di Latina, alle ore 21 dell’8 dicembre scorso, è stato annullato “per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.

“Con grande dispiacere sono costretto a comunicarvi l’annullamento dello spettacolo di questa sera a Latina. Purtroppo ho la febbre e forte mal di gola“, faceva sapere Nino D’Angelo il giorno stesso.

Già la sera di giovedì 7 dicembre, il cantautore si era esibito sullo stesso palcoscenico nonostante il “gran freddo”. Forse è stato proprio quello a far ammalare il Caschetto Biondo, dando forfait per la seconda data di Latina.

Ci sarà una nuova data?

Anche gli organizzatori del concerto – dal Comune di Latina e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci – hanno fatto sapere che l’evento “è rinviato, causa problemi di salute dell’artista”.

Inizialmente, è stato comunicato che i biglietti già acquistati sarebbero rimasti validi per la prossima data del concerto, prevista per sabato 23 dicembre 2023 ore 21. Poco dopo, l’organizzazione comunica che non ci sarà una nuova data per il concerto di Nino D’Angelo, e che “i rimborsi potranno essere richiesti a partire dal 16 dicembre”.

Come sta Nino D’Angelo?

Tuttavia, il problema minore per i fan di Nino D’Angelo è stato aver perso l’appuntamento tanto atteso. Quello che ci si chiede è “Come sta adesso?”. L’entourage del cantante ribadisce che si tratta di una forte influenza, per cui sta seguendo le terapie prescritte dal medico. Per rassicurare i fan però, spunta un video sui social in cui lo stesso cantante annuncia di sentirsi già molto meglio.

Mostrandosi mentre cammina in direzione di un ristorante, ha detto: “Eccomi qui, finalmente sto bene, due giorni di letto e adesso me lo merito proprio un bel ristorante. Buona domenica a tutti e grazie per tutti questi messaggi bellissimi che ho ricevuto in questi due giorni. Vi amo, siete la mia forza, mi avete tolto la febbre. Un bacio grande e buona domenica ancora”.

Anche se il 2023 non prevede di terminare con ulteriori concerti del mitico cantante italiano, i fan sono comunque in fermento per l’imperdibile evento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il prossimo 29 giugno 2024, dal titolo “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80…e non solo!”.

