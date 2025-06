La confessione di Miriana Trevisan: il racconto della sua lotta contro l’anoressia e il difficile periodo dopo il divorzio da Pago.

Miriana Trevisan, showgirl di 52 anni, ha recentemente condiviso un capitolo doloroso della sua vita durante un’intervista a La Volta Buona. In un’emozionante confessione televisiva, ha rivelato di aver lottato contro l’anoressia durante la sua giovinezza e nuovamente dopo il divorzio dal cantante Pago, con cui ha avuto il figlio Nicola nel 2009. Il suo racconto offre uno sguardo sincero su come abbia affrontato questa malattia debilitante e come sia riuscita a trovare la forza per superarla.

All’inizio della sua carriera, Miriana Trevisan ha vissuto un periodo oscuro caratterizzato da un intenso desiderio di diventare ballerina classica. Questo sogno, unito a pressioni esterne, l’ha portata a sviluppare un disturbo alimentare.

Come ha dichiarato in televisione, per due mesi si è nutrita soltanto di un’arancia al giorno, nascondendo la sua condizione ai genitori che erano ignari della sua situazione. Indossava abiti larghi per celare la sua magrezza, mentre i suoi genitori, impegnati con il lavoro, non si accorgevano del problema. È stato grazie all’intervento del suo maestro di danza, che ha notato la sua debolezza fisica, che ha ricevuto l’aiuto necessario per affrontare quel momento difficile.

Il divorzio da Pago e il ritorno dei disturbi alimentari

Nel matrimonio con Pacifico Settembre, noto al pubblico come Pago, Miriana ha vissuto una felicità apparente grazie al loro unico figlio nato nel 2009 Nicola Settembre. La storia si è infranta nel 2013 con il divorzio. Questo evento ha riacceso in lei i disturbi alimentari, facendola scendere a soli 44 chili.

La separazione è stata un periodo particolarmente complesso, durante il quale ha dovuto affrontare una nuova battaglia contro l’anoressia. La showgirl ha raccontato come sua madre cercasse di aiutarla, rincorrendola con dei cucchiai di frutta per farla mangiare.

Una testimonianza di coraggio e di rinascita

La storia di Miriana Trevisan è quella di una donna che ha saputo affrontare e superare momenti di estrema vulnerabilità. La sua confessione pubblica non solo mette in luce le difficoltà legate ai disturbi alimentari, ma offre anche un messaggio di speranza a chi si trova ad affrontare situazioni simili. Il suo percorso di guarigione è un esempio di come, con il giusto supporto e determinazione, sia possibile superare anche le crisi più profonde.